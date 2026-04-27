Gala Herosi 2026 po raz kolejny zgromadziła najważniejsze postacie świata sportu, kultury i mediów. Przypomnijmy, że wydarzenie organizowane przez WP SportoweFakty ma na celu wyróżnienie osób, które inspirują swoją postawą i osiągnięciami nie tylko w sferze sportowej, ale również poza nią. Na czerwonym dywanie nie zabrakło znanych twarzy i ich partnerów. Gwiazdy jak zwykle zachwyciły nietypowymi stylizacjami i wyjątkowymi dodatkami. Nie można było odwrócić wzroku!

Janja Lesar i Katarzyna Zillmann nie szczędziły czułości. Tak wyglądały na gali Herosi

Na czerwonym dywanie nie mogło zabraknąć Janji Lesar i Katarzyny Zillmann. Obie panie prezentowały się niezwykle stylowo. Tancerka postawiła na odważną, czarną stylizację z transparentnymi elementami, którą uzupełniła efektownymi dodatkami. Sportsmenka wybrała z kolei bardziej swobodny, ale równie elegancki zestaw w ciemnych barwach, przełamany jasnym akcentem. Ich kreacje doskonale się uzupełniały, tworząc spójną i bardzo efektowną całość.

Najwięcej uwagi przyciągały jednak nie stylizacje, a sposób, w jaki patrzyły na siebie nawzajem. Czułe gesty, uśmiechy i pełne ciepła spojrzenia sprawiły, że trudno było oderwać od nich wzrok. Zillmann i Lesar po raz kolejny pokazały, że świetnie czują się w swoim towarzystwie i nie zamierzają ukrywać łączącego ich uczucia. Co o tym sądzicie?

Patrzymy na buty Roberta Korzeniewskiego. Co za wybór

Stylizację Roberta Korzeniowskiego trudno było przeoczyć. Mistrz olimpijski postawił na elegancki granatowy garnitur w delikatne prążki, który zestawił z wzorzystym krawatem w odcieniach niebieskiego. Całość utrzymana była w klasycznym, ale bardzo wyrazistym stylu. Największą uwagę przyciągał jednak nietypowy detal. Sportowiec dobrał do formalnego stroju oryginalne sneakersy w biało-niebieskiej kolorystyce. To właśnie one dodały stylizacji luzu i charakteru, pokazując, że nawet na czerwonym dywanie można z powodzeniem połączyć elegancję z odrobiną modowego dystansu. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

