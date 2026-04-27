Wieści w sprawie "Familiady". TVP wydała oficjalny komunikat

Nowe wieści na temat "Familiady" - szykują sie zmiany.

TVP ogłosiła datę zakończenia bieżącego sezonu

Po emisji finałowego odcinka widzowie zobaczą powtórki.

"Familiada" od lat pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych teleturniejów w polskiej telewizji. Program, który zadebiutował jesienią 1994 roku, niezmiennie prowadzi Karol Strasburger. W ostatnim czasie format przeszedł jednak sporą metamorfozę. Zmieniło się studio, scenografia, a także część zasad gry. Produkcja zyskała nową oprawę, a twórcy postawili na odświeżenie formuły, zachowując jednocześnie charakter, który od lat przyciąga wierną publiczność. Teraz w sieci pojawił się ważny komunikat.

Co dalej z "Familiadą"? Przekazano ważne informacje

Telewizja Polska właśnie poinformowała o kolejnej ważnej zmianie. Nowe odcinki teleturnieju "Familiada" wkrótce znikną z weekendowej ramówki. Jak przekazano w oficjalnym komunikacie, szykuje się koniec sezonu. "Małymi krokami zbliża się koniec intensywnego, ale bardzo udanego sezonu - dlatego też szczególnie mocno zachęcamy do oglądania!" - możemy przeczytać na Facebooku. Ostatni premierowy odcinek przed wakacyjną przerwą zostanie wyemitowany 17 maja. To jednak nie oznacza całkowitego zniknięcia programu z anteny. Przez lato widzowie nadal będą mogli oglądać powtórki.

Informacja o "Familiadzie" zaskoczyła widzów. To nie pierwszy raz

Fani programu doskonale pamiętają, że twórcy lubią od czasu do czasu zaskoczyć odbiorców. Tak było choćby 1 kwietnia, gdy w mediach społecznościowych pojawiła się informacja szokująca informacja. "Od najbliższego odcinka nasze studio zyska nowe, odświeżone barwy! Żegnamy układ czerwieni i granatowego, teraz będzie zielony oraz czerwony. Jak wam się podoba? Dajcie znać w komentarzach" - mogliśmy wówczas przeczytać w sieci. Internauci błyskawicznie wyczuli żart. "Chociaż raz ktoś inny niż pan Karol robi sobie żarty", "Czyżby prima aprilis? Rozumiem, że zieleń uspokaja, ale połączenie czerwonego i niebieskiego jest zbyt niezastąpione" - komentowali wówczas rozbawieni widzowie.