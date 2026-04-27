Klaudia i Valentyn są dowodem na to, że odnalezienie miłości w telewizji jest możliwe. Zakochani poznali się w dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" i kontynuują swoją relację. W 2023 roku uczestnicy formatu ogłosili zaręczyny, a dwa lata później stanęli na ślubnym kobiercu. Ceremonia odbyła się w obrządku prawosławnym w cerkwi w Nowej Woli. Na początku 2026 roku zakochani podzielili się wyjątkową informacją o narodzinach syna Mikołaja. Teraz odbył się chrzest chłopca.

"Rolnik szuka żony". Klaudia i Valentyn pokazali zdjęcia z chrztu syna. Spójrzcie na kreację uczestniczki

26 kwietnia Klaudia i Valentyn publikowali na InstaStories kadry z chrztu syna. Po uroczystości, która prawdopodobnie odbyła się w tradycji prawosławnej, goście spędzili czas w lokalu. Wnętrze restauracji zostało udekorowane balonami, specjalną ścianką oraz efektownym tortem przygotowanym na tę okazję. Uwagę przykuły także winietki w kształcie misiów. Klaudia pochwaliła się również zdjęciami kreacji, którą wybrała na uroczystość. Uczestniczka formatu "Rolnik szuka żony" zaprezentowała się w krótkiej sukience w białym kolorze. Dobrała do niej sandałki na wysokim obcasie. Po kadry opublikowane przez Klaudię i Valentyna zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

"Rolnik szuka żony". Klaudia z wyjątkową inicjatywą. "Człowiek chciałby pomóc każdemu"

15 kwietnia Klaudia opublikowała na swoim instagramowym profilu długi wpis. Uczestniczka formatu wspomniała o zbiórkach na chore dzieci. Przyznała, że odkąd została mamą, bardzo przeżywa trudną sytuację innych rodzin. "Strasznie mnie to rozbija. Jest ich tyle, że człowiek chciałby pomóc każdemu, a jednocześnie wie, że nie jest w stanie. I to chyba jest w tym najtrudniejsze. Odkąd sama jestem mamą, odbieram to jeszcze mocniej" - pisała.

Ukochana Valentyna zamierza pomagać potrzebującym. "Serio, czasem wystarczy kilka złotych. Jeśli kilkadziesiąt osób wpłaci 'symbolicznie', robi się z tego realna pomoc. Będę raz w tygodniu udostępniać jedną zbiórkę. Jeśli możesz — dorzuć swoją cegiełkę" - dodała w mediach społecznościowych.