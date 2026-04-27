"Taniec z gwiazdami" zbliża się do finału tej edycji. W ósmym odcinku programu pożegnaliśmy kolejną parę - Kacpra "Jaspera" Porębskiego i Darię Sytą. Jak się okazało, widzowie nie do końca zgadzają się z tą decyzją. W mediach społecznościowych show pojawiło się wiele komentarzy, które wskazują, iż oglądający stawiali tego wieczoru na inny duet.

W zagrożonej dwójce oprócz "Jaspera" i Sytej znalazła się również Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz. Tuż przed nimi bezpieczną parą okazali się Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska, którzy tego wieczoru otrzymali najmniej punktów od jury. Widzowie prędko zabrali głos w komentarzach, iż eliminacja Porębskiego i Sytej mocno ich więc zaskoczyła.

"Cudowna para, moim zdaniem nie zasłużyli żeby odpaść…", "Para, której będzie brakować...", "Wielka szkoda, Kacper miał być w finale", "Szkoda… Był wielki progres!", "Z całym szacunkiem, Kacper zasługiwał na jeszcze jeden odcinek", "To są jakieś jaja", "Kolejne nieporozumienie tej edycji", "Porażka. Z programu odpadają super pary" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.

Przypomnijmy, że ósmy epizod show należał przy tym do wyjątkowych, gdyż po raz pierwszy w historii polskiego "Tańca z gwiazdami" pary zatańczyły przed widzami improwizując. W drugiej części odcinka duety losowały rodzaj tańca tuż przed wkroczeniem na parkiet. W kilkanaście sekund, miały również wybrać kostiumy oraz przygotować się do występu. Jury oceniło je następnie w skali od najlepszej do najgorszej, przyznając od jednego do sześciu punktów.

Jak się okazało, najlepiej zdaniem jurorów poradzili sobie Sebastian Fabijański i Julia Suryś, którzy musieli zatańczyć paso doble, a najgorzej Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska, którzy zaprezentowali cha-chę. Więcej przeczytacie w artykule: "'Taniec z gwiazdami'. Wiemy, kto odpadł w ósmym odcinku. Polały się łzy".