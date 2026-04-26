"Taniec z gwiazdami". Kto odpadł w ósmym odcinku?

18. edycja "Tańca z gwiazdami" rozkręciła się na dobre! Ósmy odcinek jest zarazem epizodem ćwierćfinałowym. Tym razem uczestnicy zmierzą się z dwiema choreografiami - w tym jedną, która ma okazać się dla nich niespodzianką. Rodzaj tańca poznają dopiero po wkroczeniu na parkiet. Jak sobie poradzą? Śledźcie naszą relację na żywo!

Przypomnijmy, że w tym odcinku w roli jurorki zobaczymy Agatę Kuleszę, która zastąpi Ewę Kasprzyk. Jako pierwsi na parkiet wkroczyli tym razem Sebastian Fabijański i Julia Suryś, którzy zaprezentowali charlestona. Jurorzy nie kryli zachwytu ich wykonem. Para otrzymała równe 40 punktów! Następnie przyszła kolejna na Kacpra "Jaspera" Porębskiego i Darię Sytą. Ich ogniste paso doble również przypadło do gustu jury, które nie kryło zaskoczenia z postępu influencera. Duet zgarnął 35 punktów.

Tuż po pierwszej przerwie reklamowej przyszedł czas na fokstrota Gamou Falla i Hanny Żudziewicz. - Dzisiaj odrobinę Gamou spadliśmy z górki. (...) Pojawiło się dużo błędów - oceniła Iwona Pavlović. Ostatecznie para dostała 37 punktów. Wtem na parkiet wkroczyła Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, by zaprezentować taniec współczesny. Otrzymali oni owacje na stojąco! Jury przyznało im 40 punktów! Jako następni wystąpili Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska z ich paso doble. - Wy jesteście bohaterską parą. Brawo! - stwierdziła Agata Kulesza. Para zgarnęła 33 punkt! Jako kolejni na parkiecie pojawili się Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke również z tańcem współczesnym. Jurorzy nie kryli poruszenia. Przyznali temu duetowi także 40 punktów!

