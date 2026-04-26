Co za sceny w "halo tu polsat". Kurzajewski zdecydował się ogolić głowę

26 kwietnia akcja zapoczątkowana przez Łatwoganga dobiegnie końca. Influencer od dziewięciu dni słucha nagranego przez Bedoesa i 11-letnią Maję Mecan utworu "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" i zbiera pieniądze dla Fundacji Cancer Fighters. W zbiórkę zaangażowało się wiele osób. W niedzielny poranek Łatwogang połączył się ze studiem "halo tu polsat". W pewnym momencie Maciej Kurzajewski zdecydował się na wyjątkowy gest.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda ogłosiła, że miała czerniaka. Tak teraz dba o skórę. "Nie zrezygnuję ze słońca"

Maciej Kurzajewski pożegnał się z włosami. "To jest najmodniejsza fryzura tej wiosny"

Zbiórka Łatwoganga przekroczyła już 100 milionów złotych. Właśnie z tej okazji influencer połączył się z redakcją "halo tu polsat". Na kanapie siedział akurat Jasper, który dzień wcześniej odwiedził mieszkanie Łatwoganga i poddał się drastycznej metamorfozie - ogolił swoją głowę. Jego odwaga zainspirowała Macieja Kurzajewskiego. - W ramach wsparcia dla akcji Łatwoganga i Cancer Fighters. To jest najmodniejsza fryzura tej wiosny i tego lata. Warto robić takie rzeczy, żeby zachęcić innych do pomagania - mówił Kurzajewski podczas strzyżenia, które wykonywał sam Jasper.

Siedząca obok Katarzyna Cichopek nie kryła dumy. - Jestem taka wzruszona! Pięknie - zachwycała się nową fryzurą ukochanego. Pod wrażeniem byli również internauci. "Szacun!", "To był fajny gest", "Wiedziałam, że zrobisz coś szalonego dla tej zbiórki, ale spodziewałam się, że przebiegniesz dystans jakąś absurdalną trasą, ale że się ogolisz na live? Tego się nie spodziewałam" - czytamy w komentarzach pod nagraniem ze strzyżenia. Zdjęcia odmienionego Kurzajewskiego znajdziecie w naszej galerii.

Maciej Kurzajewski Otwórz galerię

Nie tylko Maciej Kurzajewski. Gwiazdy golą głowy na potęgę

W ramach solidarności z chorymi dziećmi na drastyczne strzyżenie zdecydowało się mnóstwo znanych osób. Swoje głowy ogoliły m.in. Katarzyna Nosowska, Edyta Pazura, Blanka Lipińska, Maffashion i Aleksandra Domańska. - Nie ma tu żadnego drugiego dna. Wszystkie pieniądze idą do dzieciaków. Każdy dokłada swoją cegiełkę. Każda cegiełka jest wielka. Tymi cegiełkami zbudujemy wielką fortecę dla tych małych dzieciaków - mówił Łatwogang w rozmowie z TVN24. Link do zbiórki znajdziecie TUTAJ.