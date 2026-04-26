Program "Mam talent!" wkroczył w decydującą fazę. Mamy za sobą trzy półfinały, w których wyłoniono kolejnych finalistów 17. edycji show. 25 kwietnia w stacji TVN wyemitowano kolejny odcinek na żywo, w którym uczestnicy walczyli o przepustkę do finału. Jurorzy zdecydowali się tego wieczoru wcisnąć platynowy przycisk, który zapewnia bezpośrednie przejście do finału programu. To oznaczało, że w trzecim półfinale aż trzech uczestników przeszło do dalszego etapu. Tak widzowie ocenili decyzję jury.

REKLAMA

"Mam talent!". Wielkie emocje w trzecim półfinale. Jurorzy nacisnęli platynowy przycisk

W trzecim półfinale zobaczyliśmy Michała "Kaczorexa" Kaczorowskiego. Co ciekawe, uczestnik pojawił się w programie już w 2009 roku i zajął czwarte miejsce. Po latach powrócił do show i był to strzał w dziesiątkę. Okazało się bowiem, że jego występ na tyle zachwycił jurorów, że ci nagrodzili go platynowym przyciskiem. To oznaczało, że tancerz bezpośrednio trafił do finału. - Pragniemy cię poinformować o tym, że wspólnie podjęliśmy decyzję, że przechodzisz do finału! - przekazała Chylińska. W dalszej części Paulina Krupińska i Jan Pirowski ogłosili, że w najlepszej trójce odcinka znaleźli się: zespół taneczny DanceCap Academy, dziesięcioletnia piosenkarka Nina Żubrowska Mestre i mentalista KX.

Jak się okazało, najwięcej głosów widzów zdobył KX, który awansował do finału. Następnie to jurorzy zadecydowali, kto dołączy do mentalisty. Szybko okazało się, że będzie to młoda wokalistka, na którą głos oddali: Agnieszka Chylińska, Marcin Prokop i Julia Wieniawa. Agustin Egurrola jako jedyny oddał głos na DanceCap Academy. Zespół taneczny ma jeszcze szansę na awans do finału poprzez zdobycie dzikiej karty.

"Mam talent!". Tak widzowie zareagowali na wyniki trzeciego półfinału

Odcinek programu wywołał spore emocje, o czym mogliśmy się przekonać, wchodząc na profile "Mam talent!" w mediach społecznościowych. Internauci podkreślali, że poziom półfinału był niezwykle wysoki. W większości przypadków byli zadowoleni z tego, kto awansował do finału.

"Aj! Ależ to był trudny wybór... Byli cudowni i chciałoby się zobaczyć wszystkich w finale", "Poziom tego półfinału jeden wielki kosmos", "Nie zawiodłam się" - czytamy. Pojawiły się jednak głosy niezadowolenia. "Szkoda, stracone miejsce", "Były o wiele lepsze osoby, które zasługiwały na miejsce w finale...", "Bez komentarza" - grzmieli widzowie, reagując na decyzję jurorów.