Trzeci półfinał "Mam talent!" wyemitowano 25 kwietnia. Kolejni uczestnicy mieli okazję wystąpić przed jurorami i publicznością w odcinku na żywo. Wśród nich była dziesięcioletnia Nina, która zachwyciła oceniających wykonaniem piosenki Edith Piaf. Internauci nie byli jednak przekonani co do tego, czy tak młode osoby powinny brać udział w programach typu talent show.

"Mam talent!". Internauci grzmią po występie dziesięciolatki

Nina Żubrowska Mestre już na etapie castingów zachwyciła jurorów. Dowodem na to jest fakt, iż otrzymała złoty przycisk od Julii Wieniawy. W półfinale zaprezentowała poruszający utwór Edith Piaf - "Hymne a l'amour", a jurorzy nagrodzili ją owacjami na stojąco. Występ ocenili widzowie, którzy tłumnie komentowali go w mediach społecznościowych programu. Wielu było zachwyconych. Niektórzy zwrócili uwagę na to, że dziewczynka ma zaledwie dziesięć lat i czas, by robić karierę. "Dajcie jej spokój, ma talent, ale ma jeszcze czas na zrobienie kariery", "Kto małemu dziecku każe śpiewać taką piosenkę? Zupełnie to nie pasuje do tej dziewczynki" - pisali oburzeni internauci.

To nie pierwszy raz, gdy widzowie są oburzeni występem małoletniego uczestnika. Miłosz Jaskuła wystąpił w pierwszym półfinale i nie mógł powstrzymać wzruszenia, gdy trafił do najlepszej trójki odcinka. Dziesięciolatek cały czas płakał, a pocieszyć go próbowała Paulina Krupińska. Internauci przy okazji jego udziału w "Mam talent!" podkreślali, że tak młode osoby nie powinny brać udziału w takich programach. Zgadzacie się? Dajcie znać w sondzie na dole.

"Mam talent!". Kto awansował do finału?

Już w trakcie programu dowiedzieliśmy się, że jury podjęło zaskakującą decyzję. Agnieszka Chylińska ogłosiła, że jurorzy postanowili, że do finału bezpośrednio awansuje Kaczorex. W najlepszej trójce półfinału znaleźli się: DanceCap Academy, Nina Żubrowska Mestre oraz KX. Zwycięzcą odcinka okazał się KX. Jurorzy musieli zdecydować, czy do finału awansuje zespół taneczny czy młoda piosenkarka. DanceCap Academy otrzymał głos od Agustina Egurolli. Na Ninę Żubrowską Mestre głos oddali Agnieszka Chylińska, Julia Wieniawa i Marcin Prokop. Ostatecznie ogłoszono, że dziesięciolatka zaśpiewa w finale.