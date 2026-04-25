"The Voice Kids" wchodzi w decydującą fazę. 18 kwietnia odbyły się pierwsze Bitwy - na pierwszy ogień poszła drużyna Cleo. 25 kwietnia na scenie zaprezentowali się wokaliści z drużyny Blanki. Jeden z występów poruszył trenerów. Tribbs i Cleo wskazali swoje faworytki. Blanka zaskoczyła jednak swoim wyborem.
Oliwia, Kinga i Lena wykonały piosenkę Miley Cyrus "The Climb". - Mi się podróżowało z wami idealnie. Bardzo wam dziękuję za to, że postawiłyście na interptretację. Dotarła do mnie ta piosenka, jej treść. - przyznała Cleo, a następnie zwróciła się do Kingi, której nie wybrała podczas Przesłuchań w ciemno. - Teraz to bym się obróciła, bo tak mnie dotknęło, jak ty wyśpiewałaś tę piosenkę, to uderzyłaś mnie prosto w serce, więc z tobą bym poszła dalej - podkreśliła trenerka.
Następnie głos zabrał Tribbs. - Co ja mogę powiedzieć? Mimo że może to nie był to najmocniejszy głos, ale w tej delikatności Lena mnie bardzo kupiła dzisiaj, więc chciałem ją bardzo wyróżnić, bo mi się podobało - zaznaczył. - To był bardzo mocny występ. Ale też występ, który miał w sobie pewien spokój. Stanęłyście na wysokości zadania - podkreślała Blanka. Ostatecznie piosenkarka nie posłuchała podpowiedzi trenerów i do dalszego etapu przeszła Oliwia.
Cleo opowiedziała w programie, jak zarabiała, zanim zaczęła karierę piosenkarki. - Mam wykształcenie magistra architekta krajobrazu, więc troszeczkę w tym zawodzie pracowałam. A jeszcze wcześniej, za czasów studiów, pracowałam jako kelnerka w Szkocji - opowiadała w programie. Piosenkarka od zawsze była blisko sztuki i to właśnie ona stała się jej pierwszym źródłem dochodu. - Sama tworzyłam prace plastyczne, które sprzedawałam na studiach. To nie były czasy wesołe finansowo, więc musiałam zadbać o to, żeby mieć jakieś pieniążki. Także malowałam akwarele, malowałam na drewienkach różne rzeczy i sprzedawałam w różnych galeriach - wyjaśniła.
Co wcześniej robiła Blanka? - Namówiłam koleżankę z podwórka na to, że zapakujemy zwykłe kremy - takie do ciała, albo nieraz kremy do stóp - i chodziłyśmy po osiedlach sprzedawać te kremy jako kremy do twarzy - opowiadała z uśmiechem. - Chodziłyśmy i po prostu kosiłyśmy kasę po każdym podwórku - przysięgam. Wiesz, chcieli się zlitować nad nami i pewnie wyrzucali te kremy. I mam nadzieję, że tak robili, bo to były często kremy do stóp... - przyznała z rozbawieniem. Najnowsze odcinki "The Voice Kids" możecie oglądać na TVP2 i na VOD TVP o 20:30.