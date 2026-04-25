Emocje wzięły górę nad Tribbsem. W "The Voice Kids" polały się łzy

Tribbs zadebiutował w roli trenera w bieżącej edycji "The Voice Kids". Obecnie w programie śledzimy etap bitew. Jak zwykle, nie brakuje tu wielu emocji, zachwytów, ale także łez. Wzruszenie ogarnęło także Tribbsa. Nie potrafił tego ukryć.

Tribbs popłakał się na planie "The Voice Kids". "Dajcie mi spokój!"

Tribbs był bardzo poruszony występem jednej z uczestniczek z drużyny Blanki. W trakcie nagrań trener próbował wielokrotnie powstrzymać łzy i zachować spokój. Ogarniało go jednak wzruszenie. Zauważyła to prowadząca program Paulina Chylewska. - Tak sobie patrzę, Tribbs, na ciebie i mam jakieś takie poczucie, że nie wiem... chusteczka jest ci potrzebna? Łezki trzeba obetrzeć? - zapytała. Tribbs zdobył się wówczas na chwilę szczerości. - Dajcie mi spokój! Wyjdę na jakąś płaczkę. Rzadko się wzruszam, bardzo rzadko, a w tym programie było to wielokrotnie. No a dzisiaj, szczerze, po prostu popłakałem się… - wyznał trener programu. Występ, który wywołał tyle emocji u Tribbsa widzowie będą mogli zobaczyć już w sobotę 25 kwietnia o 20:30 w TVP2 oraz na platformie TVP VOD.

Tribbs wyprowadził się z Polski. Ma plany na karierę międzynarodową

W ostatnim czasie Tribbs podjął ważną decyzję w kwestii swojej kariery. Okazuje się, że zdolny producent i songwriter zdecydował się na wyprowadzkę do Londynu. Wpływ na to miała ogromna liczba zawodowych propozycji, które do tej pory otrzymywał. - Londyn to miejsce, które muzycznie inspirowało mnie od lat. Zawsze marzyłem, żeby zrobić krok dalej w mojej karierze międzynarodowej, a tu dostałem tak wiele szans w tak krótkim czasie, że nie mogę się doczekać, aż wam o tym wszystkim opowiem - wyjawił trener "The Voice Kids" w mediach społecznościowych.

Tribbs podkreślił jednak, że nie zapomni o polskich fanach i ma zamiar regularnie pojawiać się w kraju. - Polska to mój fundament i tu wszystko się zaczęło. Wielka Brytania daje mi nowe możliwości, ale Polska zostaje ze mną na 100 proc. Koncerty, projekty - będę wracał tu regularnie i tak często, jak tylko się da. Nie wiem, jak długo tu zostanę, ale chcę, żebyście byli częścią tej drogi - dodał Tribbs.