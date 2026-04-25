Emocje wzięły górę nad Tribbsem. W "The Voice Kids" polały się łzy

Tribbs zadebiutował w roli trenera w bieżącej edycji "The Voice Kids". Obecnie w programie śledzimy etap bitew. Jak zwykle, nie brakuje tu wielu emocji, zachwytów, ale także łez. Wzruszenie ogarnęło także Tribbsa. Nie potrafił tego ukryć.
Tribbs był bardzo poruszony występem jednej z uczestniczek z drużyny Blanki. W trakcie nagrań trener próbował wielokrotnie powstrzymać łzy i zachować spokój. Ogarniało go jednak wzruszenie. Zauważyła to prowadząca program Paulina Chylewska. - Tak sobie patrzę, Tribbs, na ciebie i mam jakieś takie poczucie, że nie wiem... chusteczka jest ci potrzebna? Łezki trzeba obetrzeć? - zapytała. Tribbs zdobył się wówczas na chwilę szczerości. - Dajcie mi spokój! Wyjdę na jakąś płaczkę. Rzadko się wzruszam, bardzo rzadko, a w tym programie było to wielokrotnie. No a dzisiaj, szczerze, po prostu popłakałem się… - wyznał trener programu. Występ, który wywołał tyle emocji u Tribbsa widzowie będą mogli zobaczyć już w sobotę 25 kwietnia o 20:30 w TVP2 oraz na platformie TVP VOD.
W ostatnim czasie Tribbs podjął ważną decyzję w kwestii swojej kariery. Okazuje się, że zdolny producent i songwriter zdecydował się na wyprowadzkę do Londynu. Wpływ na to miała ogromna liczba zawodowych propozycji, które do tej pory otrzymywał. - Londyn to miejsce, które muzycznie inspirowało mnie od lat. Zawsze marzyłem, żeby zrobić krok dalej w mojej karierze międzynarodowej, a tu dostałem tak wiele szans w tak krótkim czasie, że nie mogę się doczekać, aż wam o tym wszystkim opowiem - wyjawił trener "The Voice Kids" w mediach społecznościowych.
Tribbs podkreślił jednak, że nie zapomni o polskich fanach i ma zamiar regularnie pojawiać się w kraju. - Polska to mój fundament i tu wszystko się zaczęło. Wielka Brytania daje mi nowe możliwości, ale Polska zostaje ze mną na 100 proc. Koncerty, projekty - będę wracał tu regularnie i tak często, jak tylko się da. Nie wiem, jak długo tu zostanę, ale chcę, żebyście byli częścią tej drogi - dodał Tribbs.