Kolejna zmiana w "Szkle kontaktowym". Chodzi o znaną dziennikarkę

Nie tak dawno ze "Szkłem kontaktowym" pożegnali się Michał Kempa i Wojciech Fiedorczuk. Zastąpili ich Maciej Makselon oraz Michał Marszał. 24 kwietnia na profilu programu na Facebooku ogłoszono kolejne zmiany w formacie. "Po debiucie Macieja Makselona i Michała Marszała czas na kolejną osobę. I tak, doczekaliście się. W najbliższą sobotę zapraszamy o 22 na spotkanie z nową komentatorką. O kogo chodzi?" - czytamy. Na nagraniu dołączonym do publikacji dziennikarz Tomasz Sianecki ujawnił szczegóły kolejnej zmiany.

Zobacz wideo Zawodnik o cenach. Co za słowa

"Szkło kontaktowe". Agnieszka Kołodziejska w roli komentatorki. "Zapraszamy państwa..."

Tomasz Sianecki ogłosił na nagraniu, że w programie wystąpi dziennikarka Agnieszka Kołodziejska. - Mamy dwóch nowych panów w "Szkle kontaktowym", panów M.M., czyli Michał Marszał i Maciej Makselon. Spotkało się to z bardzo ciepłym przyjęciem z państwa strony, ale pojawiły się głosy: "Znowu sami faceci". Otóż nie. Zapraszamy państwa już teraz bardzo serdecznie na sobotę, pani Agnieszka Kołodziejska będzie siedziała tutaj w fotelu komentatora - przekazał. Pod koniec 2025 roku dziennikarka pożegnała się z Radiem Zet, gdzie prowadziła m.in. audycję "Szybko Zleci". Widzowie znają ją także z telewizji Polsat i Kanału Zero. Po zdjęcia Kołodziejskiej zapraszamy do naszej galerii.

"Szkło kontaktowe". Agnieszka Kołodziejska rozwiała wątpliwości. Nie dołącza do zespołu? "Jednorazowe zaproszenie"

Chociaż w mediach pojawiły się informacje o tym, że dziennikarka na stałe dołącza do zespołu "Szkła kontaktowego", to sprawa wygląda nieco inaczej. Agnieszka Kołodziejska zabrała głos na InstaStories i zaznaczyła, że jest to jednorazowe zaproszenie do formatu. - Szanowni Państwo, rzeczywiście zapraszam na "Szkło kontaktowe", jutro, z moim udziałem. (...) Spędzimy sobie godzinę. (...) Wedle mojej najlepszej wiedzy to jest na razie takie jednorazowe zaproszenie i przecież zobaczymy, co się wydarzy, to niekoniecznie musi się sprawdzić. Więc zapraszam jutro - przekazała dziennikarka w mediach społecznościowych.