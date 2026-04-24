"The Voice Kids" to nie tylko wielkie emocje i młode talenty, ale też miejsce spotkań artystów z ciekawymi historiami. Cleo i Blanka postanowiły wrócić wspomnieniami do czasów, kiedy same stawiały pierwsze kroki - nie na scenie, a w pracy zarobkowej. Jak się okazuje, obie wykazały się sporą kreatywnością i determinacją.

Droga Cleo na szczyt była wybrukowana ciężką pracą. Gwiazda otwarcie przyznaje, że na studiach musiała nieźle kombinować, by wyjść na swoje, wykorzystując przy tym zdolności plastyczne. - Mam wykształcenie magistra architekta krajobrazu, więc troszeczkę w tym zawodzie pracowałam. A jeszcze wcześniej, za czasów studiów, pracowałam jako kelnerka w Szkocji - wspomniała wokalistka w show TVP2. To jednak nie wszystko. Cleo od zawsze była blisko sztuki i to właśnie ona stała się jej pierwszym źródłem dochodu. - Sama tworzyłam prace plastyczne, które sprzedawałam na studiach. To nie były czasy wesołe finansowo, więc musiałam zadbać o to, żeby mieć jakieś pieniążki. Także malowałam akwarele, malowałam na drewienkach różne rzeczy i sprzedawałam w różnych galeriach - uzupełniła Cleo.

Blanka z kolei wykazała się niesamowitą inwencją, ale jej pomysł na zarobek był dość ryzykowny. -Namówiłam koleżankę z podwórka na to, że zapakujemy zwykłe kremy - takie do ciała, albo nieraz kremy do stóp - i chodziłyśmy po osiedlach sprzedawać te kremy jako kremy do twarzy - przekazała Blanka, śmiejąc się. - Chodziłyśmy i po prostu kosiłyśmy kasę po każdym podwórku - przysięgam. Wiesz, chcieli się zlitować nad nami i pewnie wyrzucali te kremy. I mam nadzieję, że tak robili, bo to były często kremy do stóp… - dodała. Jesteście w szoku?

Wokalistka po latach przyznała się do tego, że jeden z pierwszych biznesów sprawiał jej frajdę, ale jednocześnie był czymś, czym nie chciała chwalić się własnej mamie. Wyciągnęła z tego okresu wiele lekcji. - Moja mama o tym nie wiedziała oczywiście, bo gdyby wiedziała, by mi na to po prostu nie pozwoliła. Ale słuchajcie, czego się nie robi żeby jakoś zacząć - przekazała Blanka.

Najnowszy odcinek "The Voice Kids" już w najbliższą sobotę 20:30 w TVP2 i TVP VOD