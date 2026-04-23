To zrobiła Meryl Streep, gdy spotkała Anne Hathaway. W sieci zawrzało

22 kwietnia w Londynie odbyła się premiera filmu "Diabeł ubiera się u Prady 2", na której zjawiły się hollywoodzkie gwiazdy. Nie mogło więc oczywiście zabraknąć aktorek, które odgrywają główne role - Meryl Streep i Anne Hathaway. Obie zapozowały na czerwonym dywanie, prezentując swoje stylizacje. W pewnym momencie do Anne Hathaway podeszła Meryl Streep i zrobiła coś, od czego w sieci zawrzało.

Zobacz wideo Monika Richardson o metamorfozie. Jakie włosy sobie jeszcze zafunduje?

Wszyscy mówią o geście Meryl Streep. To zrobiła, gdy spotkała Anne Hathaway

Anne Hathaway zjawiła się na premierze produkcji w kreacji od Versace, która składała się z podkreślającego figurę gorsetu i dołu z długim trenerem i rozcięciem. Kreacja miała przezroczyste elementy, sporo wycięć oraz odsłaniała ramiona i dekolt aktorki. Bez wątpienia zrobiła wrażenie na Meryl Streep, która podeszła do koleżanki z planu i z uznaniem komentowała jej stylizację. Nagle zrobiła coś więcej - tuż przed wspólnym pozowaniem do zdjęcia Meryl Streep schyliła się i poprawiła tren Anne Hathaway.

Nie da się ukryć, że w sieci zawrzało. Internauci od razu zwrócili uwagę na zachowanie Meryl Streep i zachwycili się jej podejściem do młodszej koleżanki. "Meryl jest jak mama", "Niesamowite Meryl", "Tak wygląda solidarność kobiet! Co za wzmacniający moment, zobaczyć panią Meryl Streep, która pomaga poprawić suknię Anne Hathaway", "Meryl Streep naprawdę cieszy się z dobrych momentów swoich współpracowników. Sama jest jednak prawdziwą złotą królową", "Obie wyglądają pięknie! Uwielbiam ich stylizacje" - czytamy.

Zwiastun "Diabeł ubiera się u Prady 2" wywołał niemałe emocje. Lawina komentarzy

Nie da się ukryć, że druga część kultowej już produkcji od dawna wywołuje duże emocje. W lutym tego roku, gdy do sieci trafił zwiastun filmu, posypały się komentarze. W zapowiedzi filmu zobaczyliśmy, że Andy Sachs wraca do redakcji magazynu "Runway" tym razem w nowej roli. Bohaterka grana przez Anne Hathaway obejmie tym razem nie stanowisko asystentki, ale redaktor naczelnej. W pierwszych ujęciach zwiastuna widzimy, jak wraca do redakcji i wita się z szefową, która... jej nie poznaje.

Fani filmu w komentarzach pod zwiastunem błyskawicznie zwrócili na to uwagę. "Fakt, że Miranda całkowicie zapomina o wydarzeniach z pierwszego filmu, bo uznała je za niewarte uwagi, to genialne posunięcie", "Mam teorię, że Miranda udaje, że nie pamięta Andy", "Oj nie, ona niczego nie zapomniała. Wcale. Po prostu cały czas musi udawać, że wszyscy są poniżej jej poziomu" - mogliśmy przeczytać w komentarzach.