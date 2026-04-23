Gabriela Raczyńska przez długi czas była jedną z najbardziej rozpoznawalnych młodych twarzy "M jak miłość". Widzowie obserwowali, jak dorasta na ekranie, a jej bohaterka stała się ważną częścią serialowej rodziny. Z biegiem lat jej obecność w produkcji zaczęła jednak stopniowo maleć, co wzbudzało pytania fanów. Ostatecznie aktorka postawiła na rozwój poza planem zdjęciowym i zdecydowała się na wyjazd, który całkowicie odmienił jej życie. Dla wielu osób był to zaskakujący krok, ale jak się okazało przemyślany i konsekwentny. Obecnie Raczyńska mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jak dziś wygląda?

Gabriela Raczyńska zyskała popularność jako Basia z "M jak miłość". Dziś mieszka w USA

Za oceanem Gabriela Raczyńska realizuje się przede wszystkim naukowo. Studiuje w Massachusetts, gdzie wybrała mikrobiologię, jednak to niejedyny obszar, w którym się rozwija. Aktywnie uczestniczy w życiu uczelni, prowadzi audycję radiową i poszerza zainteresowania o zajęcia z różnych dziedzin, od przedmiotów ścisłych po bardziej artystyczne aktywności. - Wiedziałam, że decydując się na studia za granicą, będę musiała wybierać między nauką a graniem w serialu. Ale udało się to jakoś pogodzić. Nie jest to łatwe, ale jednak nie niemożliwe - przyznała w "Pytaniu na śniadanie". Jej harmonogram wypełniają nie tylko zajęcia akademickie, ale też rozwijanie pasji - w wolnym czasie sięga po gitarę i szuka nowych form wyrażania siebie. Chcecie zobaczyć, jak teraz wygląda? Zajrzyjcie do naszej galerii.

Metamorfoza zaskoczyła fanów. Tak dziś wygląda Gabriela Raczyńska

Największe poruszenie wśród internautów wywołał jednak obecny wygląd dawnej gwiazdy "M jak miłość". Raczyńska jest dziś świadomą i pewną siebie kobietą. Zmiana stylu, fryzury i ogólnego wizerunku sprawiły, że wiele osób nie od razu rozpoznaje w niej serialową Basię.

W sieci nie brakuje komentarzy pełnych zdziwienia, ale też zachwytu nad jej przemianą. Jedno jest pewne — Gabriela Raczyńska przeszła długą drogę od dziecięcej gwiazdy do młodej kobiety i śmiało buduje swoją przyszłość poza światem telewizji. Jak uważacie, bardzo się zmieniła?