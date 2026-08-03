Dorastanie na oczach milionów widzów sprawia, że każda zmiana budzi emocje. Tak stało się również w przypadku Gabrieli Raczyńskiej, która po latach spędzonych na planie serialu "M jak miłość" zdecydowała się obrać zupełnie inny kierunek i skoncentrowała się na edukacji oraz życiu za oceanem. Dziś jej codzienność wypełniają nie tylko zajęcia z mikrobiologii, ale także działalność radiowa oraz muzyczna.
Za oceanem Gabriela Raczyńska realizuje się przede wszystkim naukowo. Studiuje w Massachusetts, gdzie wybrała mikrobiologię, jednak to niejedyny obszar, w którym się rozwija. Aktywnie uczestniczy w życiu uczelni, prowadzi audycję radiową i poszerza zainteresowania o zajęcia z różnych dziedzin, od przedmiotów ścisłych po bardziej artystyczne aktywności. - Wiedziałam, że decydując się na studia za granicą, będę musiała wybierać między nauką a graniem w serialu. Ale udało się to jakoś pogodzić. Nie jest to łatwe, ale jednak nie niemożliwe - przyznała w "Pytaniu na śniadanie". Jej harmonogram wypełniają nie tylko zajęcia akademickie, ale też rozwijanie pasji - w wolnym czasie sięga po gitarę i szuka nowych form wyrażania siebie. Chcecie zobaczyć, jak teraz wygląda? Zajrzyjcie do naszej galerii.
Największe poruszenie wśród internautów wywołał jednak obecny wygląd dawnej gwiazdy "M jak miłość". Raczyńska jest dziś świadomą i pewną siebie kobietą. Zmiana stylu, fryzury i ogólnego wizerunku sprawiły, że wiele osób nie od razu rozpoznaje w niej serialową Basię.
W sieci nie brakuje komentarzy pełnych zdziwienia, ale też zachwytu nad jej przemianą. Jedno jest pewne - Gabriela Raczyńska przeszła długą drogę od dziecięcej gwiazdy do młodej kobiety i śmiało buduje swoją przyszłość poza światem telewizji. Jak uważacie, czy bardzo się zmieniła? ZOBACZ TEŻ: "M jak miłość". Serialowa Basia jest już dorosła. Na nowych zdjęciach trudno ją rozpoznać