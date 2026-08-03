Dorastanie na oczach milionów widzów sprawia, że każda zmiana budzi emocje. Tak stało się również w przypadku Gabrieli Raczyńskiej, która po latach spędzonych na planie serialu "M jak miłość" zdecydowała się obrać zupełnie inny kierunek i skoncentrowała się na edukacji oraz życiu za oceanem. Dziś jej codzienność wypełniają nie tylko zajęcia z mikrobiologii, ale także działalność radiowa oraz muzyczna.

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Gabriela Raczyńska zyskała popularność jako Basia z "M jak miłość". Dziś mieszka w USA

Za oceanem Gabriela Raczyńska realizuje się przede wszystkim naukowo. Studiuje w Massachusetts, gdzie wybrała mikrobiologię, jednak to niejedyny obszar, w którym się rozwija. Aktywnie uczestniczy w życiu uczelni, prowadzi audycję radiową i poszerza zainteresowania o zajęcia z różnych dziedzin, od przedmiotów ścisłych po bardziej artystyczne aktywności. - Wiedziałam, że decydując się na studia za granicą, będę musiała wybierać między nauką a graniem w serialu. Ale udało się to jakoś pogodzić. Nie jest to łatwe, ale jednak nie niemożliwe - przyznała w "Pytaniu na śniadanie". Jej harmonogram wypełniają nie tylko zajęcia akademickie, ale też rozwijanie pasji - w wolnym czasie sięga po gitarę i szuka nowych form wyrażania siebie. Chcecie zobaczyć, jak teraz wygląda? Zajrzyjcie do naszej galerii.

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Metamorfoza zaskoczyła fanów. Tak dziś wygląda Gabriela Raczyńska

Największe poruszenie wśród internautów wywołał jednak obecny wygląd dawnej gwiazdy "M jak miłość". Raczyńska jest dziś świadomą i pewną siebie kobietą. Zmiana stylu, fryzury i ogólnego wizerunku sprawiły, że wiele osób nie od razu rozpoznaje w niej serialową Basię.



W sieci nie brakuje komentarzy pełnych zdziwienia, ale też zachwytu nad jej przemianą. Jedno jest pewne - Gabriela Raczyńska przeszła długą drogę od dziecięcej gwiazdy do młodej kobiety i śmiało buduje swoją przyszłość poza światem telewizji. Jak uważacie, czy bardzo się zmieniła? ZOBACZ TEŻ: "M jak miłość". Serialowa Basia jest już dorosła. Na nowych zdjęciach trudno ją rozpoznać