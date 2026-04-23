Na początku lat 2000 w polskiej telewizji królowały programy typu reality show. Jednym z najchętniej oglądanych formatów był "Big Brother", w którym widzowie mogli podglądać codzienność uczestników. W pierwszej edycji show udział wzięli m.in. Manuela Michalak i Piotr Gulczyński. Dawni bohaterowie pierwszego polskiego reality show znów pojawili się razem na planie. Dołączyli do obsady programu "99 - Gra o wszystko VIP", gdzie mierzą się z innymi znanymi twarzami. Już pierwsze materiały zza kulis rozpaliły emocje w sieci. Widzowie z niedowierzaniem komentują ich powrót i zastanawiają się, jak bardzo zmieniło ich życie poza kamerami.

Zobacz wideo Viki nagrała piosenkę z Malikiem. "Jest dla mnie jak starszy brat"

Powrót, którego mało kto się spodziewał. Gwiazdy "Big Brothera" wracają na ekrany

Manuela i Piotr "Gulczas" zmienili się nie do poznania. Nie da się ukryć, że od pierwszej edycji "Big Brothera" minęło ponad 20 lat. Największe poruszenie wywołał wygląd uczestników. Gulczyński, niegdyś jedna z najbardziej charakterystycznych postaci programu, dziś wykazuje się większą dojrzałością i spokojem. Równie mocno komentowana jest obecność Manueli, której charyzma i energia wciąż przyciągają uwagę. W sieci pojawiają się głosy, że upływający czas obszedł się z ną łagodnie, co tylko podsyca zainteresowanie jej osobą. A wy co sądzicie? Zdjęcia Manueli i Piotra znajdziecie w naszej galerii.

Manuela Michalak i Piotr Gulczyński mają nowe wyzwanie. Co to za program?

Program "99 - Gra o wszystko VIP" stawia na dynamiczną rywalizację i nieprzewidywalne zadania, wymagające zarówno sprytu, jak i odporności psychicznej. Udział tak rozpoznawalnych postaci z "Big Brothera", szczególnie dodaje produkcji wyjątkowego klimatu. Dla widzów z pewnością jest podróżą do czasów, gdy reality show dopiero zdobywały popularność w Polsce. Ich powrót to nie tylko telewizyjna ciekawostka, ale też pokazanie, że ich popularność wciąż się utrzymuje. Będziecie oglądać?