Program "Królowa przetrwania" wywołuje ogromne emocje. W nowym odcinku, który został wyemitowany 23 kwietnia, uczestniczki zmierzyły się z wymagającym zadaniem. - Gra będzie polegać na obronie swojego terytorium przed intruzami z drugiej drużyny. Każda z was będzie musiała chwycić słup tak mocno, aby nie dać się ruszyć ze swojego pola - tłumaczyła Rozenek-Majdan. Emocjonujące sceny rozegrały się, gdy do gry włączyła się Karolina Pajączkowska. Ania Sowińska była wściekła na dziennikarkę i oskarżyła ją o podduszenie. - Karolina, wyluzuj trochę i nie duś mnie k***a, bo ci zaraz oddam - krzyczała. Po zadadniu nie zabrakło refleksji.

"Królowa przetrwania". Karolina Pajączkowska o byłym partnerze. Podniósł na nią rękę

Karolina Pajączkowska nie zgadzała się z oskarżeniami Ani Sowińskiej o podduszenie i twierdziła, że jest "zakłamana". Wyjawiła także, że w przeszłości padła ofiarą przemocy. - Podniesienie na kogokolwiek ręki - dla mnie to nie jest człowiek. Miałam niestety kiedyś taką sytuację, że spotykałam się z mężczyzną i to był pierwszy raz w moim życiu, i jedyny, gdy mężczyzna podniósł na mnie rękę. Złapał mnie za głowę i uderzył nią o kokpit w samochodzie - wyjawiła na antenie. Dziennikarka przyznała, że mierzyła się wówczas z różnymi myślami. - Pierwsza myśl była taka: "Czy to moja wina? Czy to ja do tego dopuściłam?" Ale nie ma czegoś takiego, że "to ja", to jest zawsze wina sprawcy - dodała.

"Królowa przetrwania". Internauci wściekli po konkurencji. Uderzają w produkcję

Po emisji nowego odcinka "Królowej przetrwania" w sieci pojawiło się sporo negatywnych komentarzy. Internauci krytykowali zadanie wymyślone przez produkcję. "Trochę przesada, ta konkurencja moim zdaniem to dużo za dużo", "Co to za beznadziejna konkurencja!", "Masakra. Okropne zadanie" - czytamy na profilu produkcji na Instagramie.

Potrzebujesz pomocy?

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Bezpłatna infolinia czynna jest całodobowo pod numerem telefonu 800 12 00 02. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie. Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.