W "Milionerach" nigdy nie brakuje emocji. Uczestnicy mierzą się z pytaniami z wiedzy ogólnej. Mają gwarantowane dwa progi - dwa tysiące złotych i 50 tysięcy złotych. 22 kwietnia w programie o nagrodę główną walczyła Magdalena Treter. Prawniczka usłyszała pytanie o to, który z wymienionych zespołów nie jest związany z punk rockiem. Nie była pewna, która odpowiedź jest poprawna. Postanowiła skorzystać z jednego z kół ratunkowych. Zadzwoniła do taty i podjęła taką decyzję.

Uczestniczka programu usłyszała pytanie, na które pasjonaci muzyki z pewnością z łatwością by odpowiedzieli. "Z punk rockiem niewiele wspólnego ma zespół: A. Sex Pistols, B. The Clash, C. Buzzcocks, D. Daft Punk". Prawniczka wykluczyła na wstępie odpowiedź A. i D., ale nie była pewna, którą z pozostałych wybrać. Postanowiła zadzwonić do taty. Pan Włodzimierz nie był pewien, a na linii była cisza. - Obstawiałbym C. - skwitował. Córka postanowiła posłuchać taty i ostatecznie zdecydowała się na odpowiedź Buzzcocks.

Urbański postanowił zapytać siostrę uczestniczki, która zasiadała na widowni, co ona by wybrała. - Aniu, jakie jest twoje zdanie, już możesz teraz głośno powiedzieć? - padło z ust prowadzącego. - Obstawiłabym D. - powiedziała. Okazuje się, że to właśnie Daft Punk było prawidłową odpowiedzią. Prawniczka opuściła studio z gwarantowaną wygraną dwóch tysięcy złotych.

Luk Kordas wziął udział w "Milionerach". Choć przyznał, że interesuje się piłką nożną, pytanie o reprezentanta Polski okazało się jednak niezwykle trudne - brzmiało ono dokładnie: Kto jest najstarszym piłkarzem, który kiedykolwiek zagrał w meczu reprezentacji Polski? Wśród odpowiedzi pojawili się znani zawodnicy: A. Artur Boruc, B. Jerzy Dudek, C. Władysław Szczepaniak oraz D. Kamil Grosicki. Gracz twierdził, że najbardziej prawdopodobną odpowiedzią jest według niego D. Nie zdecydował się na dalszą grę i opuścił studio z 75 tysiącami złotych. Okazało się, że poprawna była odpowiedź B. Jerzy Dudek.