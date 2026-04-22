Powrót na stronę główną

Prawniczka w "Milionerach" nie wiedziała, który zespół ma niewiele wspólnego z punk rockiem. Zadzwoniła do taty

22 kwietnia w "Milionerach" pojawiła się Magdalena Treter. W pewnym momencie padło pytanie o zespół punk rockowy. Prawniczka skorzystała z koła ratunkowego.
Fot. kadr z programu 'Milionerzy'/Polsat

W "Milionerach" nigdy nie brakuje emocji. Uczestnicy mierzą się z pytaniami z wiedzy ogólnej. Mają gwarantowane dwa progi - dwa tysiące złotych i 50 tysięcy złotych. 22 kwietnia w programie o nagrodę główną walczyła Magdalena Treter. Prawniczka usłyszała pytanie o to, który z wymienionych zespołów nie jest związany z punk rockiem. Nie była pewna, która odpowiedź jest poprawna. Postanowiła skorzystać z jednego z kół ratunkowych. Zadzwoniła do taty i podjęła taką decyzję. 

"Milionerzy". Pytanie o zespoły ją przerosło. Tata jej podpowiedział. Co się wydarzyło?

Uczestniczka programu usłyszała pytanie, na które pasjonaci muzyki z pewnością z łatwością by odpowiedzieli. "Z punk rockiem niewiele wspólnego ma zespół: A. Sex Pistols, B. The Clash, C. Buzzcocks, D. Daft Punk". Prawniczka wykluczyła na wstępie odpowiedź A. i D., ale nie była pewna, którą z pozostałych wybrać. Postanowiła zadzwonić do taty. Pan Włodzimierz nie był pewien, a na linii była cisza. - Obstawiałbym C. - skwitował. Córka postanowiła posłuchać taty i ostatecznie zdecydowała się na odpowiedź Buzzcocks.

Urbański postanowił zapytać siostrę uczestniczki, która zasiadała na widowni, co ona by wybrała. - Aniu, jakie jest twoje zdanie, już możesz teraz głośno powiedzieć? - padło z ust prowadzącego. - Obstawiłabym D. - powiedziała. Okazuje się, że to właśnie Daft Punk było prawidłową odpowiedzią. Prawniczka opuściła studio z gwarantowaną wygraną dwóch tysięcy złotych. 

"Milionerzy". Usłyszał pytanie o polskiego piłkarza. To go zagięło 

Luk Kordas wziął udział w "Milionerach". Choć przyznał, że interesuje się piłką nożną, pytanie o reprezentanta Polski okazało się jednak niezwykle trudne - brzmiało ono dokładnie: Kto jest najstarszym piłkarzem, który kiedykolwiek zagrał w meczu reprezentacji Polski? Wśród odpowiedzi pojawili się znani zawodnicy: A. Artur Boruc, B. Jerzy Dudek, C. Władysław Szczepaniak oraz D. Kamil Grosicki. Gracz twierdził, że najbardziej prawdopodobną odpowiedzią jest według niego D. Nie zdecydował się na dalszą grę i opuścił studio z 75 tysiącami złotych. Okazało się, że poprawna była odpowiedź B. Jerzy Dudek. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

Popularne
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.