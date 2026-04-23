"Sanatorium miłości" i "Rolnik szuka żony" to formaty TVP, które mają pomagać uczestnikom w znalezieniu trwałych relacji. Nic więc dziwnego, że w najnowszym odcinku "Życie po Sanatorium miłości" Maria Oleksiewicz zdradziła, jak wygląda jej życie uczuciowe po programie. Okazuje się, że obecnie spotyka się z mężczyzną dobrze znanym widzom "Rolnik szuka żony". Co za wieści!

"Sanatorium miłości" wciąż przyciąga widzów kolejną, już ósmą edycją, ale równie duże emocje budzą losy uczestników po zakończeniu show. W programie "Życie po Sanatorium miłości" ponownie pojawiła się Maria Oleksiewicz, która opowiedziała, jak dziś wygląda jej codzienność i co zmieniło się w jej życiu od czasu udziału w programie. Okazuje się, że u byłej kuracjuszki sporo się wydarzyło - przede wszystkim w sferze uczuciowej. W programie zdradziła, że od jakiegoś czasu jest w nowym związku, a jej partner to osoba dobrze znana widzom "Rolnik szuka żony"

- Dostałam telefon od mężczyzny, którego po prostu nie znałam, bo nie oglądałam tego programu. To jest "Rolnik szuka żony". Był tak odważny, zadzwonił do mnie, przyjechał z kwiatami i z prezentem. (...) Podoba mi się bardzo. Jest bardzo opiekuńczy, zapobiegliwy, potrafi pomagać. Spotykamy się, planujemy jakąś podróż życia. No, troszeczkę ukradł moje serduszko - opowiedziała Oleksiewicz na antenie TVP. Choć była kuracjuszka nie ujawniła tożsamości partnera, jej słowa nie pozostawiły wątpliwości, że relacja nabiera tempa. To tylko podsyciło ciekawość widzów, którzy zastanawiają się, który z uczestników hitu TVP skradł jej serce.

Uczestniczka udzieliła po show wywiadu Radiu Zet, gdzie padło pytanie o kwestie finansowe. Ile uczestnicy "Sanatorium miłości" otrzymują za tę przygodę? Maria Oleksiewicz podkreśliła, że kuracjusze zgarniają jedynie symboliczne kwoty, jednakowe dla wszystkich, które są oficjalnie rozliczane i opodatkowane. Jak zaznaczyła, są to stawki na poziomie minimalnych emerytur, a więc niewielkie i dalekie od wysokich zarobków.