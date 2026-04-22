Atmosfera w "Farmie" coraz gęstsza. Decyzja o nominacji zmieni wszystko

"Farma" emitowana jest na antenie Polsatu. Uczestnicy przeprowadzają się na tytułową farmę i pozbawiani są wszelkich wygód. Podczas pobytu na gospodarstwie zarówno zajmują się zwierzętami, uprawiają warzywa owoce, jak również muszą mierzyć się z zadaniami. Kolejne dni spędzone w trudnych warunkach doprowadzają do konfliktów wśród uczestników. W odcinku, który zostanie wyemitowany 22 kwietnia, problemem okaże się również nominacja, która zmieni dynamikę grupy.

"Farma". Coraz większe emocje. Uczestnicy czują zmęczenie rywalizacją

Piąta edycja programu, która emitowana jest od 16 lutego, będzie najdłuższą w historii polskiej wersji show. Uczestnicy coraz bardziej odczuwają trudy przebywania na farmie, a sprawy nie ułatwia im pogoda. W grupie dochodzi do spięć, a wielu zaczyna grać nie dla drużyny, a stawia na siebie - i to pogłębia podziały. Wymagania i brak komfortu sprawiają, że trudno będzie się zaangażować w nadchodzące, wieloetapowe zadanie. Na tempo prac wpłynie brak pomocy ze strony jednego z uczestników. Upływający czas sprawi, że uczestnicy będą odczuwać nierówne traktowanie, co doprowadzi do kolejnych napięć. Decyzje Farmera Tygodnia będą podważane, przez co zacznie on tracić autorytet w grupie.

Do kulminacyjnego punktu odcinka "Farmy" dojdzie, gdy pojawi się decyzja o pierwszej nominacji - a jej skutki będą odczuwalne dla wszystkich. To poskutkuje kolejnymi wydarzeniami, które doprowadzą do pojedynku. Sytuacja w gospodarstwie stanie się nieprzewidywalna. Już niedługo dojdzie do finału na żywo - wiadomo, że odbędzie się on 7 maja. To widzowie zdecydują, kto zostanie Super Farmerem, otrzyma Złote Widły i nagrodę pieniężną.

"Farma". Prowadzące przekazały radosne wieści. Program został wyróżniony

Ilona i Milena Krawczyńskie, które prowadzą program, przekazały, że show otrzymało nagrodę dla najlepszego reality show. - Odebrałyśmy już nagrodę za najlepsze reality show. Oczywiście nagroda ląduje w rękach 'Farmy', więc z tego miejsca chcemy podziękować widzom za głosy, ale przede wszystkim ta nagroda najbardziej należy się naszym uczestnikom, którzy wylewają krew, pot, łzy na 'Farmie' -poinformowała na relacji na Instagramie Ilona Krawczyńska, a jej siostra prezentowała do kamery nagrodę.