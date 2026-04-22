22 kwietnia Donald Tusk obchodzi urodziny. Premier skończył właśnie 69 lat. "Dziękuje za największy prezent. Wasze zaufanie" - napisał jubilat w okolicznościowym wpisie zamieszczonym na Instagramie. Życzenia politykowi postanowił złożyć także Michał Rachoń. Dziennikarz TV Republika nie mógł się powstrzymać od wbicia szpilki.

Michał Rachoń składa życzenia Donaldowi Tuskowi. Jest jeden problem

Życzenia dla premiera pojawiły się już na początku porannego programu Rachonia. W tle pokazano nagranie, na którym muzycy ubrani w ludowe stroje niemieckie grają melodię "Sto lat". Uwagę przyciągała również belka. "Wszystkiego dobrego z okazji urodzin, panie Tusk" - napisano w języku... niemieckim. Jakby tego było mało, później puszczono nagranie, które bardzo często pojawiało się w "Wiadomościach" TVP za czasów poprzedniej władzy. Widzowie usłyszeli Tuska mówiącego "danke".

Następnie Rachoń złożył własne życzenia. - Wszystkiego najlepszego życzymy tym, którzy dziś mają urodziny. Które? 69. Wszystkiego dobrego, życzymy panu premierowi, żeby nie stał na czele kryptodyktatury. To dla wszystkich będzie bardzo dobre. Myślę, że w tym się mogą zawierać całe życzenia, niestety nie wiem, jak to dokładnie będzie po niemiecku, ale to z pewnością nas państwo w internecie poinformują - powiedział.

Donald Tusk na urodzinowym wideo. "Rozpiera mnie duma"

Na nagraniu, które pojawiło się wczesnym rankiem, widzimy Donalda Tuska w różnych odsłonach - służbowej i tej nieco bardziej prywatnej. - Kończę dziś 69 lat. Ten dzień będzie podobny do innych. (...) Ale siłą rzeczy myślę dziś o tych minionych latach i rozpiera mnie duma z drogi, jaką przeszliśmy razem. Rozpiera mnie duma, bo czuję, że żyję i pracuję w najlepszym i najpiękniejszym miejscu na Ziemi. Bo jestem szczęśliwym ojcem, dziadkiem, mężem. Wierzę, że moje dzieci, wnuczki i wnuki, podobnie jak wszystkie polskie dzieci, żyć będą w Polsce bezpiecznej, silnej i coraz piękniejszej - mówił premier.

Pod wideo zaroiło się od życzeń. "Dużo zdrowia, cierpliwości i determinacji, żeby zrobić z tym wszystkim porządek", Wszystkiego najlepszego i 100 lat panie premierze zdrowia, stalowych nerwów i wytrwałość" - pisali jego obserwatorzy.