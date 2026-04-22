We wtorek 21 kwietnia produkcja "Tańca z gwiazdami" poinformowała, że w najbliższym odcinku zajdą pewne zmiany w składzie jurorskim. Jak się okazało, z powodów prywatnych, u boku Rafała Maseraka, Tomasza Wygody i Iwony Pavlović zabraknie Ewy Kasprzyk. W jej miejscu pojawi się jednak inna, dobrze znana widzom postać. Właśnie ogłoszono, kto to będzie!

"Taniec z gwiazdami". Wiadomo, kto zastąpi Ewę Kasprzyk. Tej aktorki nie trzeba przedstawiać

"W najbliższą niedzielę Agata Kulesza zastąpi Ewę Kasprzyk w jury 'Tańca z Gwiazdami'" - poinformowano w mediach społecznościowych 22 kwietnia. Wyjaśniono przy tym, dlaczego dojdzie do zmiany. "Aktorka ma bardzo napięty kalendarz. Ewę zastąpi inna gwiazda polskich scen i ekranu - Agata Kulesza. Warto przypomnieć, że Agata zdobyła Kryształową Kulę w 2008 roku w parze ze Stefano Terrazzino" - przekazano w dalszej części wpisu.

Pod postem programu prędko pojawiło się wiele komentarzy internautów. Widzowie z entuzjazmem zareagowali na wieści o dołączeniu Kuleszy do składu jurorskiego. "Oglądalność wzrośnie! Zapewne", "Ktoś, kto może się wypowiedzieć, bo Agata wygrała 'TzG', super!", "Cudownie!", "Pięknie i powodzenia dla pani Agaty", "Ale świetnie!", "Nie mogę się doczekać", "Genialnie, może na dłużej zostanie" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów fanów show.

Ewa Kasprzyk ma wrócić do "Tańca z gwiazdami". Informator przekazał szczegóły

Jak ustaliła początkowo redakcja "Super Expressu", Kasprzyk ma zniknąć z programu na nieokreślony czas z powodu "prywatnych spraw". Z drugiej strony jednak Pudelek dowiedział się, że aktorka nie pojawi się tylko w jednym, najbliższym odcinku. "To jednorazowa sytuacja. W półfinale Ewa wróci. Faktycznie w jury pojawi się inna gwiazda - również aktorka. Emocji na pewno nie zabraknie" - wyznał informator w rozmowie z portalem. Co ważne, Ewa Kasprzyk faktycznie miała potwierdzić te doniesienia. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Wielkie zmiany w jury 'Tańca z gwiazdami'. Jedna z gwiazd odchodzi".