Kolejny odcinek "Milionerów" jak zwykle zaskoczył. Tym razem pojawiło się pytanie o piłkarskie rekordy. Z wyzwaniem zmierzył się fotograf z Wrocławia, Luk Kordas, który przyznał w rozmowie z Hubertem Urbańskim, że ewentualną wygraną chciałby przeznaczyć na podróże - w tym wymarzoną wyprawę do Japonii. Choć deklaruje, że interesuje się futbolem, pytanie o historię reprezentacji Polski mogło okazać się prawdziwą próbą jego wiedzy. Jak sobie poradził uczestnik?

Uczestnik najnowszego odcinka "Milionerów" stanął przed pytaniem, które dla wielu kibiców mogło wydawać się podchwytliwe. Pan Luk musiał wskazać najstarszego piłkarza, który pojawił się na boisku w meczu reprezentacji Polski. Pytanie brzmiało dokładnie: Kto jest najstarszym piłkarzem, który kiedykolwiek zagrał w meczu reprezentacji Polski? Wśród odpowiedzi znaleźli się znani i doświadczeni zawodnicy: A. Artur Boruc, B. Jerzy Dudek, C. Władysław Szczepaniak oraz D. Kamil Grosicki. Każde z tych nazwisk mogło wydawać się uczestnikowi prawdopodobne. Przypomnijmy, że część z nich kończyła reprezentacyjną karierę w dość zaawansowanym wieku. Pan Luk nie ukrywał, że nie jest pewny, która odpowiedź może być poprawna.

Pan Luk długo zastanawiał się, która odpowiedź może być poprawna. Najbardziej poprawna wydawała mu się opcja D. Kamil Grosicki. Uczestnik nie dysponował już żadnymi kołami ratunkowymi, aby zweryfikować swoje przypuszczenia. Gdyby mógł, wybrałby telefon do przyjaciela. Ostatecznie pan Luk stwierdził, że nie chce ryzykować. W tym momencie postanowił zrezygnować z gry. Opuścił "Milionerów" z sumą 75 tysięcy złotych. Od razu wyszło na jaw, jaka odpowiedź była poprawna. To Jerzy Dudek był najstarszym piłkarzem, który zagrał w meczu reprezentacji Polski. Sportowiec podczas meczu z Lichtensteinem w 2013 roku miał 40 lat i 73 dni.