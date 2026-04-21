Adrian Szymaniak od jakiegoś czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi. Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" choruje na glejaka IV stopnia. Jego historię miała okazję poznać praktycznie cała Polska, a całą sprawę nagłośniła w mediach jego żona. Para przebywa obecnie w Bydgoszczy, gdzie Adrian przechodzi kolejne testy. Anita regularnie przekazuje najnowsze wiadomości na temat stanu zdrowia ukochanego. Teraz podzieliła się kolejną informacją.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita przekazała nowe informacje. Są dobre wieści

Anita przekazała nowe wieści na Instagramie. Nie ukrywała, że bardzo stresowała się najnowszą wizytą lekarską Adriana. "Dziś siedziałam jak na szpilkach od rana.. dziś była bardzo ważna wizyta, podsumowująca wszystkie miesiące walki Adriana.. chyba już nigdy nie pozbędziemy się tych uczuć towarzyszących tym wynikom.. i wiecie co?" - napisała na InstaStories.

Okazało się, że Anita ma dobre wieści do przekazania. Ta informacja ma kluczowe znaczenie po miesiącach intensywnej walki o zdrowie. "Jest dobrze... Nie zmieniamy leczenia, bo oprócz niewielkiego obrzęku, w głowie wszystko gra, a niewielkie widoczne zmiany, są naturalnym efektem po radioterapii. Nic nie rośnie" - napisała żona Adriana, dziękując równocześnie fanom za wsparcie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Niedawno Anita i Adrian świętowali rocznicę ślubu. Dużo wzruszeń

17 marca Adrian i Anita wrzucili post z okazji ósmej rocznicy ślubu. Nie obyło się bez opisu. "Oni właśnie podejmują najbardziej szaloną decyzję w życiu i biorą prawdziwy ślub z całkowicie obcą osobą! Nie wiedzą, że za osiem lat będą mieli razem dwójkę dzieci, pieska, chomika, będą bardzo szczęśliwi, ale też będą mierzyć się z największym wyzwaniem i chorobą nowotworową, która zbliży ich jeszcze bardziej. Dziś nasza rocznica i nie ma nic lepszego niż wieści z rezonansu, że wszystko ze zdrowiem jest stabilnie! Badania wyszły dobrze!" - napisali zakochani. Fani nie kryli wzruszenia."Moja ulubiona para wszystkich edycji!", "Wszystkiego dobrego dla was! Jesteście wspaniali", "Brawo! Cudowne małżeństwo" - zachwycali się.