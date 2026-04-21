W "Szkle kontaktowym" od lat komentuje się otaczającą nas rzeczywistość - skupiając się na świecie polityki. 16 kwietnia w roli gościa zadebiutował w programie Michał Marszał, który pracował niegdyś w "Tygodniku NIE", a obecnie działa w mediach społecznościowych. Influencer zdecydował się zabrać głos na kilka dni po debiucie. Przy okazji opublikował zabawny fragment programu i zapowiedział, że to nie jest koniec jego przygody ze "Szkłem kontaktowym".

"Szkło kontaktowe". Michał Marszał ponownie pojawi się w programie. Tak podziękował widzom

Zanim Marszał zadebiutował w programie, zapowiadano jego udział w mediach społecznościowych "Szkła kontaktowego". "Chyba nie ma osoby, która nie spotkałaby się z jego twórczością. To człowiek, który umie rozgrzać internet do czerwoności, bo świetnie potrafi administrować w nim treściami" - przekazano w jednym z postów. Influencer opublikował wymowny post, dziękując za miły odbiór jego udziału w formacie. 21 kwietnia ponownie pojawi się na ekranach. "Bardzo dziękuję za wszystkie miłe komentarze po ostatnim występie w 'Szkle kontaktowym'. A jeszcze bardziej red. Sianeckiemu za rady i opiekę. Dziś o 22:00 widzimy się ponownie" - przekazał.

Na nagraniu, które dołączył do postu influencer, widzimy, jak poprawia kołnierzyk, gdyż widział "SMS-a od teściowej", w którym miała go o to upomnieć. - Tak na Słowackiego, tak - skomentował Sianecki. Jeden z widzów stwierdził, że influencer ma głos podobny do Jarosława Boberka. - Twarz Książula, głos Boberka - skomentował żartobliwie Marszał, który porównywany jest do youtubera.

"Szkło kontaktowe". Tak widzowie podsumowali debiut Michała Marszała

Debiut twórcy internetowego był szeroko komentowany przez widzów w mediach społecznościowych "Szkła kontaktowego". Większość była zachwycona jego udziałem. "Elegancko, jak się jeszcze rozkręci, to będzie super", "Debiut trafiony, nareszcie 'odświeżacie' troszkę towarzystwo komentatorów", "Strzał w dziesiątkę. Widać, że Michał nadaje się do tej roboty, bo od pierwszego dnia nie boi się solidnie żartować", "Super, było bardzo zabawnie" - pisali internauci.