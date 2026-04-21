Wielkie zmiany w jury 'Tańca z gwiazdami'. Jedna z gwiazd odchodzi

We wtorek, 21 kwietnia, po godzinie 12.00 gruchnęły wieści, że w nowym odcinku "Tańca z gwiazdami" zajdą spore zmiany. Fani programu z pewnością nie spodziewają się tego, że zobaczą jury w zmienionym składzie. Na miejscu jednej z gwiazd zasiądzie bowiem inna. Poznajcie szczegóły poniżej.

To zmieni się w "Tańcu z gwiazdami". Zabraknie jednego jurora

Nie da się ukryć, że wokół "Tańca z gwiazdami" emocje rosną coraz bardziej. W niedzielę, 26 kwietnia, zobaczymy odcinek ćwierćfinałowy, w którym zmierzą się: Sebastian Fabijański, Magdalena Boczarska, Piotr Kędzierski, Paulina Gałązka, Gamour Fall oraz Kacper "Jasper" Porębski. Co jednak ciekawe, taneczne pary oceni jury w zmienionym składzie bez... Ewy Kasprzyk.

"Super Express" donosi, że aktorka znika z programu i nie wiadomo, kiedy wróci. Ponoć jej nieobecność ma być związana z "prywatnymi sprawami". Co jednak ciekawe, serwis Pudelek dowiedział się, że w rzeczywistości Ewa Kasprzyk nie pojawi się tylko w jednym, najbliższym odcinku, bo na jej miejscu ma zasiąść gościnnie inna gwiazda. "To jednorazowa sytuacja. W półfinale Ewa wróci. Faktycznie w jury pojawi się inna gwiazda - również aktorka. Emocji na pewno nie zabraknie" - powiedział informator Pudelka. Ewa Kasprzyk miała potwierdzić te doniesienia.

Ewa Kasprzyk w "Tańcu z gwiazdami" jest od niedawna. Kiedy się pojawiła w show?

Przypomnijmy, że Ewa Kasprzyk dołączyła do jury "Tańca z gwiazdami" w 27. edycji, co oznacza, że ocenia gwiazdy po raz piąty. Aktorka słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi i często wchodzi w słowne potyczki z innymi, np. Iwoną Pavlović. W ostatnim odcinku zażartowała z rozmiaru koleżanki z jury. Wszystko zdarzyło się, gdy Pavlović skrytykowała kreacje jednej z par. - Ten strój bym wam zabrała - powiedziała Pavlović. Na to Kasprzyk bez wahania wypaliła. - Nie zmieścisz się - usłyszeli fani. Słowa aktorki wyraźnie zaskoczyły Czarną Mambę, która natychmiast postanowiła odpowiedzieć.

- No wiesz co. Wiesz, jak ja schudłam teraz? Kochana! - grzmiała Pavlović, nie kryjąc emocji. Kasprzyk nie odpuszczała. - No może góra - odparła, na co jurorka zareagowała. - Drodzy państwo, ja wstanę. Ja teraz jestem, jak niteczka - powiedziała. W studiu zrobiło się niezręcznie, ale napięcie szybko rozładowała sama aktorka. - No żartowałam - przyznała.