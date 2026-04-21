Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu odbędzie się w dniach od 4 do 7 czerwca 2026 roku. Niedawno Telewizja Polska podzieliła się listą artystów oraz piosenek, które będziemy mogli usłyszeć podczas koncertu "Premier" oraz "Debiutów". Jak się okazało, Sława Przybylska nie znalazła się w gronie występujących w tym roku osób. Oświadczenie w tej sprawie postanowił opublikować jej menedżer.

REKLAMA

Zobacz wideo Garou ocenia poziom opolskiego festiwalu i opowiada o życiu w lesie

Sławy Przybylskiej zabraknie w Opolu. "Czyż nie zasługuje na szansę?"

"Skandal! Z wielkim żalem informujemy, że TVP nie zaprosiło Sławy do udziału w festiwalu w Opolu. To decyzja, która wzbudziła wiele kontrowersji i emocji wśród fanów artystki" - mogliśmy przeczytać w oświadczeniu na stronie Sławy Przybylskiej na Facebooku. "Sława to ikona polskiej muzyki, której występ na tym prestiżowym wydarzeniu byłby nie tylko ucztą dla uszu, ale także ogromnym świętem dla wszystkich jej miłośników. Jej brak na scenie w Opolu to ogromna strata!" - dopisał dalej przedstawiciel artystki.

We wpisie zaapelowano nawet do władz Telewizji Polskiej. "Apelujemy do TVP o przemyślenie tej decyzji! Czyż nie zasługuje na szansę zaprezentowania swojego talentu przed szeroką publicznością?" - dopisano w komunikacie. Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy fanów Przybylskiej. "Pani Sława jest w doskonałej formie, powinna nie tylko wystąpić na festiwalu ale również powinna otrzymać nagrodę za całokształt twórczości", "Powinna wystąpić, nie ma drugiej takiej ikony polskiej sceny", "Żądamy występu pani Sławy!" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.

To oni wystąpią podczas "Premier" w Opolu. Pośród artystów znane nazwiska

Przypomnijmy, że podczas tegorocznych "Premier" będziemy mieli okazję usłyszeć utwory takich gwiazd, jak m.in. Patrycja Markowska, Kamil Bednarek, Sebastian Fabijański czy Michał Wiśniewski. W pierwszej kolejności o ich udziale poinformował Plotka informator. TVP przekazała później, iż na scenie wystąpią również Krzysztof Iwaneczko, zespół Poparzeni Kawą Trzy, Sargisa, Maciej Skiba, Kuba Szmajkowski, Vix.n oraz Jasiek Piwowarczyk.