Boczarska zaskoczyła słowami o diagnozie w "Tańcu z gwiazdami". Wspomniała o terapii

W nowym odcinku programu "Taniec z gwiazdami" padły szczere wyznania ze strony uczestników. Magdalena Boczarska opowiedziała przed kamerami o diagnozie ADHD.
Magdalena Boczarska występuje w najnowszej edycji formatu "Taniec z gwiazdami". W odcinku, który został wyemitowany 19 kwietnia, aktorka wyjątkowo zaprezentowała się u boku Michała Bartkiewicza. Broadway jazz w ich wykonaniu zachwycił jurorów i zdobyli 40 punktów. - Dobrze, że mamy make-up, bo jestem cały czerwony - komentował Maserak. - Dzięki wam zobaczyłam muzykę. To jest bardzo duży komplement - oceniła Pavlović. Jeszcze przed występem Boczarska opowiedziała o swoim życiu codziennym i ADHD.

"Taniec z gwiazdami". Magdalena Boczarska o życiu z ADHD. "Uważam to za swoją zaletę"

W materiale wyemitowanym przed tańcem Magdalena Boczarska wspomniała o momencie diagnozy ADHD.  - Strasznie dużo mówię, zmieniam tematy i mam ADHD. Wiele lat szukałam odpowiedzi na różnych terapiach, szukałam pomocy. Ta diagnoza mnie bardzo zaskoczyła. Często mówię, że nikt mnie nie jest w stanie tak zamęczyć, jak ja samą siebie. Ta gonitwa myśli, bycie w 50 tematach na raz, to rzeczywiście trudno uspokoić - powiedziała Magdalena Boczarska przed kamerami. Warto zwrócić uwagę na fakt, że ADHD objawia się m.in. problemami z koncentracją, impulsywnością oraz nadruchliwością.

"Taniec z gwiazdami". Magdalena Boczarska o codzienności z ADHD. "Bardzo mi..."

W dalszej części materiału Magdalena Boczarska wyjawiła, jak zmieniło się jej życie po diagnozie ADHD. -Lubię o tym mówić, bo się tego nie wstydzę. Ta diagnoza mi bardzo pomogła. Ja uważam to za swoją zaletę, ja lubię swoje ADHD - mówiła. Jacek Jeschke, który występuje z Boczarską, opowiedział o jej zachowaniu. - Ona musi wszystko kontrolować. Zanim zacznie, musi zrobić trzy razy siku, pięć razy zmienić outfit i dwa razy buty - usłyszeli widzowie. 

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujących dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.

