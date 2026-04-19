Kabareciarze starają się iść z duchem czasu i w swoich skeczach coraz częściej komentują otaczającą nas rzeczywistość i próbują pisać scenariusze oddające ducha czasu. W Polsce jednym z trudnych tematów jest niewątpliwie kwestia korekty płci, która wzbudza dyskusję w przestrzeni medialnej. Ten temat na tapet wzięli Adrianna Borek i Michał Czernecki w programie "Kabaret na żywo". To nie do końca przypadło do gustu internautom. Jedni ich krytykowali, inni nie rozumieli problemu.

"Kabaret na żywo". Satyrycy zadrwili z zabiegu korekty płci

W programie "Kabaret na żywo" pojawił się skecz, w którym Adrianna Borek przychodzi do kliniki. Tam recepcjonistą był Michał Czernecki. Na wstępie żartowano z płci aktorki. - Zmieniamy płeć. A na jaką? - zapytał Czernecki. - Proszę pana, a niby jaką mam teraz? - usłyszał od satyryczki. - Na moje oko? Tak gdzieś pomiędzy - odpowiedział bez skrępowania.

Następnie aktor dopytywał, jaką płeć chce mieć Borek. W odpowiedzi usłyszał, jakie są możliwości. Wróćmy do meritum, zmieniamy płeć. - Proszę bardzo, tu jest nasze menu... - zaproponował Czernecki. Gdy Borek zaczęła wymieniać piwo bezalkoholowe, od razu się zreflektował. - Nie, nie, nie, przepraszam. Z drugiej strony menu - uściślił. - A jaką mi płeć pan poleca? - zapytała satyryczka. -Dzisiaj w rubryce "Chirurg poleca" mamy agender, czyli brak identyfikacji z jakąkolwiek płcią. Operacja jest dziecinnie prosta: chirurg sutki zamazuje mazakiem, a miejsca intymne zasłonimy tabliczką: "Tu nic nie ma, nie interesuj się, bo dostaniesz kociej mordy" - wyjaśnił Czernecki.

"Kabaret na żywo". Skecz w programie wywołał falę komentarzy

Urywki skeczu można było zobaczyć w mediach społecznościowych programu. Nie wszystkim przedstawienie przypadło do gustu. "Nie wiem, czy to zabawne dla osób, które przechodzą to piekło…" - pisał rozżalony internauta. "Żenujące, żałosne i beznadziejne", "Słaby ten numer jest", "Słabe, kochani. Coś jest nie tak", "To jest dramat" - czytamy w komentarzach. Niektórzy widzowie byli jednak rozbawieni skeczem. "Fajne i na czasie...", "Uwielbiam Was", "Dobre, dobre" - twierdzili.