Paulina Gałązka występuje w najnowszej edycji formatu "Taniec z gwiazdami". Na parkiecie towarzyszy jej Michał Bartkiewicz. Para świetnie radzi sobie z wyzwaniami i prezentuje bardzo wysoki poziom. W trzecim odcinku, w którym gościnnie wystąpiła Kayah, Gałązka i Bartkiewicz zdobyli historyczne 50 punktów. - Nie mogę uwierzyć w to. Naprawdę, nie mogę uwierzyć - komentowała poruszona aktorka w rozmowie z polsat.pl. W najnowszym odcinku Paulina Gałązka wyjątkowo zatańczy z Jackiem Jeschke. Przed ich występem zostanie pokazany materiał z treningów.

Zobacz wideo Kazen o decyzjach w TVN-ie. Wspomniała o Woźniak-Starak

"Taniec z gwiazdami". Paulina Gałązka o udziale w programie. Zaskakujące słowa

W materiale, który ukaże się przed tańcem, Paulina Gałązka opowiedziała o braku pewności siebie. -Zaskakujące jest dla mnie to, że mogę wyglądać na pewną siebie. W procesie dorastania nauczyłam się dużo wstydu. Za siebie, za swoje naturalne odruchy. Dziewczynka nie może krzyczeć, nie może głośno mówić, powinna ładnie się ruszać, nie powinna buzi trzymać otwartej - wyznała.

Aktorka wspomniała także o tym, jak udział w programie wpłynął na metamorfozę jej sylwetki. - Bardzo się cieszę, że w tym programie troszeczkę przybrałam na wadze, bo w końcu przynajmniej nie słyszę uwag o tym, jaka jestem chuda - powiedziała. Aktorka podzieli się także przykrą refleksją na temat komentarzy o swoim ciele. - Ja nie wiem, tak źle i tak niedobrze, zawsze jest się niewystarczającym. Musiałam walczyć o pewność siebie. W środku czuję się oczywiście wciąż tym patyczakiem małym, ale jestem dumna z tego patyczaka - skwitowała.

"Taniec z gwiazdami". Paulina Gałązka o studiach. Tak radziła sobie z tańcem

Jakiś czas temu Paulina Gałązka udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o doświadczeniu związanym z tańcem. Jak się okazuje, podczas studiów aktorskich nie radziła sobie zbyt dobrze z tą dziedziną. Wiele się jednak zmieniło. "Nie były to jakieś zachęcające doświadczenia. Ale sama bardzo lubię tańczyć w domu. Daje mi to ogromną radość. Lubię też tańczyć na imprezach, na weselach nigdy nie siedzę, tylko szaleję na parkiecie. To znaczy, że ruch daje mi dużą przyjemność" - komentowała dla "Telemagazynu".