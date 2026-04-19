W jednym z odcinków nowego sezonu "Must Be the Music" pojawił się Damian Stampka-Łoziński. 18-latek zachwycił widzów i jurorów swoją interpretacją utworu "Another Love". W programie Damian podzielił się przejmującą historią - wyjawił, że gdy osiągnął pełnoletność, musiał wyprowadzić się od rodziców adopcyjnych, którzy podobno nie zgadzali się na to, by rozwijał się w muzycznym kierunku. Jego wyznanie odbiło się w sieci szerokim echem. Internauci dopytywali młodego wokalistę nie tylko o relacje z rodzicami adopcyjnymi, ale również z biologicznymi. 18 kwietnia na jego profilu pojawił się wpis, który poruszył jego obserwatorów.

REKLAMA

Damian Stampka-Łoziński zabrał głos ws. rodziców. "Podczas ostatniej wizyty..."

"Słuchajcie, nie dam rady już dłużej milczeć" - napisał na wstępie Damian Stampka-Łoziński. 18-latek wyznał, że chciałby rozliczyć się z przeszłością i zamknąć temat swojej rodziny. "Pozwy, sądy, stres - to są sprawy, na które nie mam wpływu. Postanowiłem jednak nie poddawać się i iść po swoje marzenia. Nie będę już publicznie komentować konfliktu. Skupiam się teraz na muzyce" - informował.

Młody wokalista przekazał, że właśnie skończył nagrania swojego pierwszego utworu, który powstał po spotkaniu z biologicznymi rodzicami. "To najbardziej emocjonalna rzecz, jaką kiedykolwiek zaśpiewałem. Podczas ostatniej wizyty u moich biologicznych rodziców zostało mi w głowie jedno zdanie: 'nigdy więcej tu nie wracaj' - te słowa złamały mi serce, ale też zdecydowały o wszystkim. Po prostu spakowałem się i wyszedłem. Ta piosenka powstała zaraz po tym, co się wydarzyło" - kontynuował. Na końcu potwierdził, że nie ma kontaktu ani z rodzicami biologicznymi, ani adopcyjnymi. "Bałem się, że już nigdy nie wrócę do muzyki. Ale wróciłem. 'Chciałbym Mieć Dom' - 24.04" - dodał na koniec.

Internauci poruszeni wpisem Damiana. "Nie wracaj do przeszłości"

Po występie w "Must Be the Music" 18-letni Damian zyskał całkiem spore grono fanów. Pod jego wpisem zaroiło się od komentarzy ze słowami wsparcia. "Damian. Nie wracaj do przeszłości. Teraz powiększa ci się rodzina, rodzina twoich fanów. Oni pozostaną wierni", "Zrobiłeś miejsce na nową energię, pozamiatałeś, co stare i co potwornie ciążyło, teraz odetchnij, przed tobą tylko ty sam, a rodzinę założysz sobie taką, jaką sobie sam wymarzysz", "Życzę z całego serca powodzenia i jestem z ciebie dumna" - czytamy.