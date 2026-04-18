Tak Bardowscy świętują dziesiątą rocznicę ślubu. Wyjechali z kraju

Anna i Grzegorz Bardowscy są dowodem na to, że znalezienie miłości przed kamerami jest możliwe. Para poznała się na planie programu "Rolnik szuka żony". W 2016 roku zakochani stanęli na ślubnym kobiercu. Doczekali się dwójki dzieci - syna Jana i córki Liwii. Chociaż ich przygoda z programem dobiegła końca, to utrzymują kontakt z obserwatorami. Anna prężnie działa na swoim instagramowym profilu, gdzie pochwaliła się kadrami z wyjazdu.

Anna i Grzegorz Bardowscy pobrali się dziesięć lat temu. Z okazji okrągłej rocznicy ślubu wyruszyli do Wenecji, gdzie spędzili wyjątkowe chwile. Anna pochwaliła się kadrami ze spacerów, kolacji oraz rejsu gondolą. "Dziesiąta rocznica ślubu. Cynowa" - czytamy na instagramowym profilu uczestniczki programu "Rolnik szuka żony".

Pod publikacją Anny pojawiło się sporo komentarzy od internautów. Ruszyli z życzeniami. "Wszystkiego najlepszego na kolejne lata razem", "Miłość to codzienność i wy sprawiacie, że jest piękna", "Magiczne miasto i magiczna para", "Piękni jesteście", "Samych cudowności". "Wspaniała para, wszystkiego najlepszego na następne lata", "Sto lat dla was" - pisali. Po kadry z wyjazdu Bardowskich zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

"Rolnik szuka żony". Anna Bardowska o małżeństwie. Padły gorzkie słowa. "Niekiedy jest trudno"

Pod koniec 2025 roku Anna Bardowska zorganizowała sesję Q&A na InstaStories. Jedna z internautek zapytała ją o to, jak radzi sobie z "wiecznym brakiem czasu i obecności" ukochanego, który jest bardzo zapracowany. Uczestniczka formatu przyznała, że niekiedy jest jej trudno. "Mój mąż bardzo dużo pracuje (nie tylko na roli), ubiegły rok był ciężki, dużo wyjazdów itd. Nie opowiadam, kiedy jestem sama w domu z dziećmi, ale naprawdę jest sporo takich dni. Ogólnie powiem — do wszystkiego można się przyzwyczaić. Ja też jestem osobą, która lubi pobyć sama (oczywiście nie za długo) i sama mam też bardzo dużo pracy" - napisała w mediach społecznościowych.