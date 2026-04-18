W ostatnim odcinku zobaczyliśmy ostatni etap Przesłuchań w ciemno w "The Voice Kids". 18 kwietnia nadszedł czas na jedną z najbardziej emocjonujących części programu - Bitwy. Młodzi wokaliści z drużyny Cleo zostali dobrani w tria, z których tylko jeden uczestnik przejdzie do kolejnego etapu - łącznie będzie to sześciu wokalistów. Jedna z drużyn wywołała ciarki u Blanki. Tribbs zwrócił uwagę na jeden błąd. Cleo nie wiedziała, kogo wybrać.

Dwie Wiktorie i Leon wystąpili z piosenką Kayah i Dawida Kwiatkowskiego "Proszę, tańcz". Blanka nie kryła zachwytu nad scenicznymi popisami tej trójki. - Ja miałam ciary, bo widziałam, jak bardzo emocjonalnie zaśpiewaliście tę piosenkę. Jak bardzo byliście wczuci. Wy nią żyliście przez tę chwilę. Ona do mnie naprawdę przemówiła. Od razu wam mówię: Nawet mnie nie proś, żebym kogoś sugerowała - zwróciła się do Cleo, która jęknęła z niezadowoleniem. - Jak się piosenka kończyła, ja od razu mówię: Ja nie odpowiadam na żadne pytanie, nikogo nie podpowiadam, bo ja nie dam rady - dodała.

Tribbs zwrócił uwagę na drobny błąd. - Bardzo dojrzałe to było wykonanie. To jest niełatwa piosenka zwłaszcza w śpiewaniu na głosy. Był tam jeden moment przed refrenem, że ktoś wyjechał ze swojej harmonii. (...) Były też momenty, gdy harmonizowaliście głosu. Szacun. Czułem bardzo dużo emocji przez cały występ. Najwięcej emocji poczułem od Leona - przyznał.

Cleo nie kryła zachwytu, ale miała poważny problem z wyborem. - Dumna jestem z was. Tak dumna, że hej! - podkreślała. - Konkurencja szykuje się tu ostra. Ta edycja jest tak dobra. Potrzebuję najsilniejszego ogniwa w tej trójce, czyli Leon, lecisz dalej ze mną - wyjawiła trenerka.

"The Voice Kids". Zaskakujące wyznanie Cleo. Chodzi o Eurowizję

Występ na Eurowizji w 2014 roku był dla Cleo niezwykle emocjonujący. W najnowszym odcinku "The Voice Kids" wróciła wspomnieniami do chwil w Kopenhadze. - To było chyba największe przeżycie dla mnie. Najwięcej emocji - przyznała. Piosenkarka nie miała pojęcia, jak wiele osób śledzi konkurs przed telewizorami. Dowiedziała się przed wejściem na scenę. - O liczbie ludzi [ponad 250 milionów widzów przed telewizorami - przyp. red.] dowiedziałam się dwie minuty przed samym wejściem. Ugięły mi się nogi, autentycznie! - nie ukrywała gwiazda. - Wiesz, co mi pomogło? W oddali polskie flagi. Jakoś tak poczułam, że nie jestem sama tam. I od razu to mi dodało skrzydeł i się wzruszyłam… To była jedna z piękniejszych chwil! - powiedziała. Nowe odcinki "The Voice Kids" można oglądać na TVP2 i na VOD TVP o 20:30.