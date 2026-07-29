Dla wielu widzów pozostaje jedną z najbardziej charakterystycznych uczestniczek pierwszego "Big Brothera", mimo że jej udział w programie był krótki. Losy Moniki Sewioło potoczyły się jednak inaczej niż w przypadku wielu uczestników reality show. Wybrała spokojniejsze życie, a rozpoznawalność przestała być dla niej najważniejsza. Tak dziś wygląda uczestniczka legendarnego programu.

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Była gwiazdą "Big Brothera". Tak dziś wygląda Monika Sewioło

Monika Sewioło wchodziła do programu w 2001 roku, gdy miała 24 lata. Do udziału w show zachęcił ją ówczesny mąż, który widział w tym okazję do zrobienia kariery w mediach. Mimo że uczestniczka za długo nie zabawiła w domu Wielkiego Brata - odpadła w drugim odcinku - została zapamiętana przez widzów, u których wzbudziła sympatię. Po odpadnięciu z programu postawiła na rozwijanie kariery w show-biznesie. Zobaczyliśmy ją w filmie "Gulczas, a jak myślisz...", a rok później pojawiła się w produkcji "Rób swoje, ryzyko jest twoje". Na tym jednak zakończyła przygodę z tą branżą. Próbowała również śpiewać. Nagrała cover utworu Stachurskiego i stworzyła własny utwór "Urodziłam się, aby grać". Stwierdziła jednak, że to nie jest jej droga.



Sewioło zaskoczyła, gdy zdecydowała się na wzięcie udziału w nagiej sesji w "Playboyu". Ta decyzja wzbudziła kontrowersje. Po czasie jej medialna gwiazda zaczęła blaknąc, a sama uczestniczka "Big Brothera" zdecydowała się powoli wycofać z show-biznesu, by ostatecznie z niego zniknąć. - To, że kiedyś byłam w programie reality show, nie jest najważniejszą częścią mojego życia, a ludzie wciąż wracają do tego i pytają mnie, np. "jak tam było". Naprawdę, czasami nie wiem, co odpowiedzieć na takie pytanie. Nie chce mi się już do tego wracać. Była to na pewno fajna przygoda; dużo zmieniła w moim życiu. Pozwoliła mi zamieszkać w Warszawie, znaleźć tutaj pracę, skończyć studia - komentowała w wywiadzie dla Wirtualnej Polski w 2009 roku.

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Monika Sewioło zrezygnowała z show-biznesu. To dziś robi

Gwiazda "Big Brothera" unika blasku fleszy i zrezygnowała z show-biznesu. Ukończyła studia na kierunku produkcja filmowa i telewizyjna na Uniwersytecie Śląskim. Przez pewien czas pracowała dla fundacji, która promowała edukację i zdrowie. W mediach społecznościowych Sewioło rzadko dzieli się swoimi zdjęciami - woli pokazywać zwierzęta i z jej aktywności wynika, że angażuje się w pomoc pupilom.