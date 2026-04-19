Na początku lat 2000. największą popularność zyskiwały w polskiej telewizji programy typu reality show. Niewątpliwie jednym z nich był "Big Brother", który stawał się przepustką do sławy. W pierwszej edycji formatu pojawiła się Monika Sewioło. I choć szybko pożegnała się z domem Wielkiego Brata, rozkręcała karierę w show-biznesie, by nagle zniknąć. Tak dziś wygląda uczestniczka legendarnego programu.

Zobacz wideo Karolina i Aga z Love Never Lies o programie. "Jest mi dalej przykro"

Była gwiazdą "Big Brothera". Tak dziś wygląda Monika Sewioło

Monika Sewioło wchodziła do programu w 2001 roku, gdy miała 24 lata. Do udziału w show zachęcił ją ówczesny mąż, który widział w tym okazję do zrobienia kariery w mediach. Mimo że uczestniczka za długo nie zabawiła w domu Wielkiego Brata - odpadła w drugim odcinku - została zapamiętana przez widzów, u których wzbudziła sympatię. Po odpadnięciu z programu postawiła na rozwijanie kariery w show-biznesie. Zobaczyliśmy ją w filmie "Gulczas, a jak myślisz...", a rok później pojawiła się w produkcji "Rób swoje, ryzyko jest twoje". Na tym jednak zakończyła przygodę z tą branżą. Próbowała również śpiewać. Nagrała cover utworu Stachurskiego, jak również zaśpiewała własny utwór "Urodziłam się, aby grać". Stwierdziła jednak, że to nie jest jej droga.

Sewioło zaskoczyła, gdy zdecydowała się na wzięcie udziału w nagiej sesji w "Playboyu". Ta decyzja wzbudziła kontrowersje. Po czasie jej medialna gwiazda zaczęła blaknąc, a sama uczestniczka "Big Brothera" zdecydowała się powoli wycofać z show-biznesu, by ostatecznie z niego zniknąć. - To, że kiedyś byłam w programie reality show, nie jest najważniejszą częścią mojego życia. A ludzie wciąż wracają do tego i pytają mnie, np. "jak tam było". Naprawdę, czasami nie wiem, co odpowiedzieć na takie pytanie. Nie chce mi się już do tego wracać. Była to na pewno fajna przygoda; dużo zmieniła w moim życiu. Pozwoliła mi zamieszkać w Warszawie, znaleźć tutaj pracę, skończyć studia - komentowała w wywiadzie dla Wirtualnej Polski w 2009 roku.

Monika Sewioło zrezygnowała z show-biznesu. To dziś robi

Gwiazda "Big Brothera" unika blasku fleszy i zrezygnowała z show-biznesu. Ukończyła studia na kierunku produkcja filmowa i telewizyjna na Uniwersytecie Śląskim. Przez pewien czas pracowała dla fundacji, która promowała edukację i zdrowie. W mediach społecznościowych Sewioło rzadko dzieli się swoimi zdjęciami - woli pokazywać zwierzęta i z jej aktywności wynika, że angażuje się w pomoc pupilom.