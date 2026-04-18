Odcinek "Kocham Cię, Polsko" pod ostrzałem. Ta kwestia drażni widzów

"Kocham Cię, Polsko!" wróciło na antenę z dużymi oczekiwaniami. W roli prowadzącej można zobaczyć Marzenę Rogalską, natomiast kapitanami drużyn są Michał Koterski i Filip Gurłacz. W szóstym odcinku w programie 17 kwietnia pojawili się także m.in. Alżbeta Lenska, Agnieszka Dziekan, Marta Chodorowska, Rafał Cieszyński, Błażej Stencel i Piotr Ligienza, a muzyczną gwiazdą wieczoru był Andrzej Krzywy.

"Kocham Cię, Polsko!" pod ostrzałem widzów. Hałas i krzyki Michała Koterskiego przeszkadzają w oglądaniu?

Choć wszystko wydawało się dopracowane pod względem formuły i obsady, wielu widzów zwróciło uwagę na powracający problem. Najczęściej krytykowanym elementem programu okazał się nadmierny hałas i chaos na ekranie. W sieci pojawiło się wiele komentarzy, w których odbiorcy nie kryją swojego rozczarowania. "Nie da się tego oglądać, nie da się nic zrozumieć" - napisał jeden z widzów. Podobnie jak po wcześniejszych odcinkach, krytyka ponownie skupiła się na Michale Koterskim. "Program super, ale (...) żeby tak się nie darli. Jest za głośno. Starsi, i nie tylko nie rozumieją nic", "Nie oglądałam dzisiaj i już nie będę, nie da się słuchać tych krzyków" - czytamy.

Zarzuty powtarzają się w wielu wpisach - widzowie narzekają, że uczestnicy często się przekrzykują, co utrudnia zrozumienie przebiegu programu. Dla części osób to na tyle uciążliwe, że deklarują rezygnację z dalszego oglądania. Wygląda więc na to, że kwestia hałasu stała się tematem, którego twórcy raczej nie będą mogli dłużej ignorować.

"Kocham Cię, Polsko!" wciąż bawi mimo krytyki. "Pozytywnie zakręcone"

Pomimo negatywnych opinii spora część widzów pozytywnie wypowiada się na temat programu. W komentarzach pojawiają się głosy widzów, którzy doceniają jego lekką, rozrywkową formułę. "Super kolejny odcinek, świetna zabawa", "Pani Marzenko, ja też was kocham!", "Obie drużyny, wraz z kapitanami, cudowne, pozytywnie zakręcone" - ocenili.