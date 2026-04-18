70. Konkurs Piosenki Eurowizji zbliża się wielkimi krokami. W tym roku nasz kraj reprezentuje Alicja Szemplińska. Wokalistka wykona utwór "Pray" podczas pierwszego półfinału, który odbędzie się 12 maja. Temat Eurowizji wróci niespodziewanie w najnowszym odcinku "The Voice Kids", który zostanie wyemitowany 18 kwietnia o 20:30 w TVP2 i TVP VOD. Swoimi doświadczeniami związanymi z konkursem podzieli się Cleo. Piosenkarka reprezentowała Polskę w 2014 roku.

Nie da się ukryć, że występ na Eurowizji w Kopenhadze był dla Cleo przełomowym momentem w jej karierze. - To było chyba największe przeżycie dla mnie. Najwięcej emocji - wyzna trenerka w najnowszym odcinku "The Voice Kids" . Początkowo Cleo nawet nie miała pojęcia, jak wiele osób śledzi konkurs przed telewizorami. - O liczbie ludzi [ponad 250 milionów widzów przed telewizorami - przyp. red.] dowiedziałam się dwie minuty przed samym wejściem. Ugięły mi się nogi, autentycznie! - zdradzi.

W tym stresującym momencie mogła jednak liczyć na wsparcie polskich fanów. - Wiesz, co mi pomogło? W oddali polskie flagi. Jakoś tak poczułam, że nie jestem sama tam. I od razu to mi dodało skrzydeł i się wzruszyłam… To była jedna z piękniejszych chwil! - doda. Przypomnijmy, że Cleo i Donatan zajęli wtedy 14. miejsce.

Alicja Szemplińska o przygotowaniach do Eurowizji. "Myślę, że to będzie coś wyjątkowego"

Polska reprezentantka ma przed sobą naprawdę intensywny czas. Już niedługo w Wiedniu odbędą się pierwsze próby do półfinałowego koncertu. O kulisach przygotowań Alicja Szemplińska opowiedziała niedawno Plejadzie. - Nie mam czasu na nic, bo od rana do nocy jestem skoncentrowana na próbach, na lekcjach tańca, na lekcjach śpiewu, na treningach - też personalnych, żeby zdobyć siłę - albo też na wywiadach. To jest bardzo ciężka praca, ale ja jestem na maksa podekscytowana, że mogę ją wykonać. (...) Już cały występ jest zaplanowany. Bardzo dokładnie rozpisany. Ja jestem osobiście podekscytowana. Myślę, że to będzie coś wyjątkowego - mówiła.