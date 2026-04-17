18 kwietnia wyemitowany zostanie kolejny odcinek. "The Voice Kids". W dziewiątej edycji trenerami są: Cleo, Tribbs i Blanka. Widzowie doczekają się pierwszych Bitew, które przyniosą niemałą dawkę emocji. Na scenie zaprezentuje się osiemnaścioro młodych wokalistów z drużyny Cleo - zostali podzieleni na sześć trzyosobowych zespołów - tylko jedna osoba z trio przejdzie do kolejnego etapu.

"The Voice Kids". Występ tej trójki zaskoczy trenerów. Tak zareagowali

Z każdego tria wyłącznie jedna osoba otrzyma bilet do etapu Sing Off - a zostanie on wyemitowany tuż po Bitwach tego samego wieczoru. W pewnym momencie na scenie pojawią się 13-letnia Wiktoria Syrek, 13-letnia, Oliwia Johnson oraz 12-letnia Marysia Rogowicz. Uczestniczki zmierzyły się z utworem "I’m Every Woman" z repertuaru Chaki Khan. Nastolatki wprawiły trenerów w osłupienie swoją interpretacją soulowej piosenki. Uwagę zwróciła przede wszystkim reakcja Blanki - gwiazda otwierała usta z niedowierzaniem i marszczyła brwi, pokazując, że jest w szoku. Kto przejdzie do dalszego etapu? Tego dowiemy się w odcinku, który zostanie wyemitowany 18 kwietnia o godzinie 20:30 na TVP2.

"The Voice Kids". Uczestnik zachwycił trenerów. Taką wskazówkę dała mu Cleo

W ostatnim odcinku na scenie pojawił się Szymon, który występuje już w musicalach, a na oprócz tego gra na pianinie i gitarze, a także uczy się gry na perkusji. Młody wykonawca zaprezentował trenerom utwór "Drobnostka" z animacji "Vaiana". Wszyscy trenerzy odwrócili fotele. Cleo postanowiła dać 12-latkowii pewną wskazówkę. - Na pewno brakuje ci tej pewności siebie. Bo głos masz, skalę masz. Lekcja numer jeden u ciotki Cleo: jak masz się czym chwalić, to się chwal! Pewność siebie jest jak mięsień, trzeba go ćwiczyć - mówiła wokalistka.

- Według mnie powinieneś zostać taki, jaki jesteś. To, że masz w sobie taką delikatność i skromność, to będziemy u mnie wręcz pielęgnować - stwierdziła w kontrze Blanka. Ostatecznie Szymon dołączył właśnie do drużyny Cleo.