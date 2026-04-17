"Szkło kontaktowe" to satyryczny format, który od ponad 20 lat emitowany jest w TVN24. W programie dziennikarze wraz z zaproszonymi gośćmi odnoszą się do bieżących wydarzeń i komentują otaczającą rzeczywistość. 16 kwietnia w studiu w roli komentatora zadebiutował Michał Marszał, który niegdyś związany był z "Tygodnikiem NIE", a dziś jest popularnym twórcą internetowym. Jak odebrali go widzowie?
"Chyba nie ma osoby, która nie spotkałaby się z jego twórczością. To człowiek, który umie rozgrzać internet do czerwoności, bo świetnie potrafi administrować w nim treściami" - zapowiadano w mediach społecznościowych programu. Widzowie mieli już okazję zobaczyć Michała Marszała, który w "Szkle kontaktowym" zadebiutował u boku Tomasza Sianeckiego. Na profilu formatu na Facebooku zapytano widzów, co sądzą o udziale influencera. "Jak podobał Wam się debiut Michał Marszał? Wiele poruszaliście tematów w SMSach, jednym z nich było podobieństwo naszego gościa do Książulo" - padło w poście.
Widzowie nie kryli zachwytu nad Marszałem i doceniali jego poczucie humoru. "Elegancko, jak się jeszcze rozkręci, to będzie super", "Debiut trafiony, nareszcie 'odświeżacie' troszkę towarzystwo komentatorów", "Strzał w dziesiątkę. Widać, że Michał nadaje się do tej roboty, bo od pierwszego dnia nie boi się solidnie żartować", "Super, było bardzo zabawnie" - czytamy w komentarzach. A wy, co sądzicie o tym debiucie? Dajcie znać w sondzie na dole.
W jednym z kwietniowych odcinków programu gościem Tomasza Sianeckiego był Szymon Jachimek. W pewnym momencie zadzwonił telefon. Pani Zofia z Legionowa była zirytowana tym, co robi gość "Szkła kontaktowego". - Denerwuje mnie takie coś. Czy pan Jachimek to ma jakąś chorobę nóg? Bo bez przerwy buja tymi nogami. O! Bez przerwy rusza sobie nogami - grzmiała widzka. - Tak, teraz właśnie dla pani specjalnie macham - odpowiedział na to Jachimek. - Nie, ja bym nie chciała, żeby pan tak machał - stwierdziła kobieta i się rozłączyła.