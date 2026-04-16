W ostatnich latach Kanye West budzi duże kontrowersje ze względu na swoje antysemickie wypowiedzi i przekonania. Doszło już nawet do tego, że dostał zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii, w związku z czym nie wystąpi podczas Wireless Festival w Londynie. Czy podobny los spotka rapera w innych krajach? Na dwa miesiące przed planowanym koncertem muzyka w Chorzowie polskie Ministerstwo Kultury wydało komunikat.

Występ Kanye Westa w Polsce zagrożony. Ministerstwo Kultury komentuje

Kanye West ma wystąpić w Polsce 19 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Teraz okazuje się jednak, że to wydarzenie przyciągnęło uwagę Ministerstwa Kultury. Rzecznik prasowy postanowił zabrać głos w sprawie, wyrażając swoje "zaniepokojenie". "Jednym z najważniejszych zadań ministerstwa pozostaje dbałość o polską kulturę, szczególnie w kontekście integralności działań i postaw społecznych, zaś szeroko opisywane działania Kanye’a Westa, związane z propagowaniem przez niego nazizmu, stoją w jawnej sprzeczności z polską racją stanu" - przekazał Plejadzie Piotr Jędrzejowski, rzecznik prasowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Co więcej, rzecznik dodał również, że resort wyraża negatywne stanowisko wobec organizacji koncertu Kanye Westa. "(...) apeluje, aby nie udostępniać przestrzeni publicznej promotorom zbrodniczej ideologii. Wolność artystyczna nie oznacza wolności od zdrowego rozsądku" - podsumował.

Kanye West wywoływał skandale. Potem przeprosił za swoje zachowanie

Przypomnijmy, że w ostatnich latach Kanye West kilkukrotnie wyrażał swoje rasistowskie i antysemickie przekonania. Przykładowo w postach na X w lutym ubiegłego roku twierdził, że jest nazistą i wychwalał Adolfa Hitlera. Sprzedawał też koszulki z symbolem swastyki.

Z kolei w styczniu tego roku raper postanowił przeprosić za swoje zachowanie. Opublikował obszerne oświadczenie, w którym wziął odpowiedzialność za swoje zachowanie, wyraził skruchę i zapowiedział gruntowną zmianę w życiu osobistym oraz zawodowym. Oświadczenie zostało opublikowane na łamach "The Wall Street Journal", a raper ujawnił w nim, że jego zachowania były w dużej mierze związane z niezdiagnozowaną przez lata chorobą afektywną dwubiegunową typu 1.

Kanye West tłumaczył, że wszystko miało swój początek w wypadku samochodowym, w wyniku którego doznał uszkodzenia prawego płata czołowego. "Ludziom łatwo jest żartować i śmiać się z tego, podczas gdy w rzeczywistości jest to bardzo poważna, wyniszczająca choroba, która może doprowadzić do śmierci (...)" - pisał. Więcej przeczytacie TUTAJ.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem [LINK: Z jakiego powodu tutaj jesteś?] znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.