Karolina Pajączkowska dołączyła do grona uczestniczek trzeciej edycji "Królowej przetrwania". Dziennikarka wciąż walczy o wygraną w programie, nie unikając przy tym pewnych kontrowersji. W wyemitowanym 25 kwietnia odcinku show, mogliśmy jednak usłyszeć, jak Pajączkowska dzieli się poruszającym wyznaniem dotyczącym swojego życia miłosnego.

Karolina Pajączkowska szczerze o dawnych relacjach. "Wiem, co to znaczy być odrzuconą"

- Są mężczyźni, którzy, nawet jeśli by mieli Venus z Milo, i tak skuszą się na inną, przypadkową. Bo mają w sobie gen łowcy, zdobywcy - wyznała w programie Pajączkowska, opowiadając o tym, jak przed laty została zdradzona. - Wiem, co to znaczy być odrzuconą. I wiem, co to znaczy zakochać się i niestety później nieszczęśliwie płakać w poduszkę. Pamiętam ten moment, kiedy zadzwoniła do mnie koleżanka. I powiedziała: "Wiesz, zakochałam się." Po czym dodała: "W twoim narzeczonym" - opowiedziała dziennikarka.

Jak się okazało, cała sytuacja miała wydarzyć się na krótko przed planowanym ślubem Pajączkowskiej i jej partnera. - Cieszę się, że do tego doszło przed ślubem, a nie po. Jego strata. Dzisiaj, tak jak patrzę na ten związek i kilka poprzednich, myślę sobie, że dla wielu facetów byłam po prostu trofeum. I patrzyli na mnie jak na takie fajne światełko, przy którym można się ogrzać. I to boli - skwitowała uczestniczka show.

Takiego mężczyzny szuka Karolina Pajączkowska. Była zachwycona Dariuszem Pachutem

Przypomnijmy, że w ostatnich odcinkach programu, uczestnikom w przygotowaniach do zadań pomagał Dariusz Pachut - były partner Dody. Pajączkowska nie kryła wówczas, że jego obecność bardzo jej się podobała. - No cóż, skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie jestem wrażliwa na męskie wdzięki - przyznała przed kamerą.

Dziennikarka wyznała również, jak widzi swój ideał mężczyzny. - Mój ideał to jest właśnie ktoś taki, naprawdę kompletny facet. Dojrzały, ale też z nutką szaleństwa. Jestem bardzo wrażliwa na męskie wdzięki, zwłaszcza kiedy mężczyzna jest wyższy ode mnie. To się dość rzadko zdarza. Opalenizna, niski głos - opisała w show.