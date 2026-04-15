15 kwietnia "Milionerzy" ponownie dostarczyli widzom emocji. Kolejny odcinek pokazał, że nawet pozornie proste pytania potrafią wywołać chwilę zawahania u uczestników. Tym razem do gry przystąpił Marek, który na co dzień pracuje jako nauczyciel, wykładowca akademicki oraz coach, a do tego kształci się na psychoterapeutę. Ile udało mu się wygrać?

"Milionerzy". Marek z Warszawy pomylił się przy pytaniu o prawa miejskie. To kosztowało go 75 tys. złotych

Marek z Warszawy na początku całkiem dobrze radził sobie z pierwszymi pytaniami. W trakcie gry korzystał z dostępnych kół ratunkowych, co pomogło mu utrzymać się w programie i przejść dalej. W pewnym momencie pojawiło się pytanie za 125 tys. złotych wymagające wiedzy z zakresu praw miejskich: "1 stycznia 2026 roku prawa miejskie uzyskał:", które okazało się trudniejsze i skłoniło uczestnika do skorzystania z pomocy. Do dyspozycji miał następujące odpowiedzi: A. Tomaszów Lubelski, B. Janów Podlaski, C. Książ Wielki, D. Jawornik Polski. Jego przyjaciel Grzegorz nie zdołał mu pomóc, więc gracz postanowił zaryzykować i zaznaczyć odpowiedź D.

Niestety, wybrana przez Marka odpowiedź okazała się błędna. Poprawną była natomiast B. Ostatecznie uczestnik opuścił studio z gwarantowanymi 50 tys. złotych.

"Milionerzy". Pytanie o Legię dało mu 75 tys. zł, ale muzyka go pokonała

Dzień wcześniej, 14 kwietnia, do gry w "Milionerach" przystąpił za to Mikołaj, prawnik z Warszawy. Jednym z trudniejszych momentów było pytanie o barwy Legii Warszawa i ich odpowiednik na flagach państw. Mikołaj zdecydował się na telefon do przyjaciela, który zasugerował Jordanię. Uczestnik zaufał tej podpowiedzi i dzięki temu poprawnie odpowiedział, zdobywając 75 tys. zł. - Nie denerwuję się - powiedział w trakcie gry, deklarując chęć dalszej walki.

W kolejnej części pojawiło się pytanie muzyczne: "Określenie "dżentelmeni metalu" kojarzy się z zespołem: A. Nocny Kochanek, B. TSA, C. Acid Drinkers, D. Behemoth". Mikołaj wskazał odpowiedź B, jednak była ona błędna - poprawną okazała się A. Ostatecznie uczestnik zakończył grę z wygraną w wysokości 50 tys. zł.