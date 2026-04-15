"Szkło kontaktowe" to popularny, satyryczny program emitowany na antenie TVN24, w którym dziennikarze i ich goście komentują otaczającą nas rzeczywistość. Niedawno z formatem pożegnali się Michał Kempa i Wojciech Fiedorczuk. "Rozstaliśmy się w dobrej atmosferze" - przekazał Fiedorczuk w rozmowie z Wirtualnymi Mediami. 15 kwietnia w sieci pojawiła się informacja o angażu nowego komentatora. Kto nim zostanie?

"Szkło kontaktowe" z nowym komentatorem na pokładzie. Jego profil obserwuje ponad 400 tys. osób

"W czwartek poznacie nazwisko kolejnego nowego komentatora. Chyba nie ma osoby, która nie spotkałaby się z jego twórczością. To człowiek, który umie rozgrzać internet do czerwoności, bo świetnie potrafi administrować w nim treściami. Wskazówka z inicjałami? Proszę bardzo. Jedna z osób, która występuje w Szkle, ma takie same. Kto to? Odpowiedź po 22" - czytamy w najnowszym wpisie zamieszczonym na profilu "Szkła kontaktowego".

W komentarzach od razu zaczęły padać nazwiska osób, które widzowie chcieliby zobaczyć w programie. W typowaniach dosyć często pojawiał się Maciej Maleńczuk. Jak ustalił portal Wirtualne Media, w rzeczywistości nowym komentatorem ma być... Michał Marszał, popularny twórca internetowy. Co myślcie o jego angażu? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

"Szkło kontaktowe". Widzowie ocenili debiut Macieja Makselona

W marcu na antenie zadebiutował Maciej Makselon, ceniony redaktor literacki, wykładowca i szkoleniowiec. Słuchacze Radia 347 z pewnością znają jego audycję poświęconą literaturze i polszczyźnie. Makselon współtworzy także program "Dobry tytuł" w TVP2. Po pierwszym występie komentatora w "Szkle kontaktowym" w sieci zaroiło się od komentarzy. Zdecydowana większość doceniła jego poczucie humoru. "Znakomity debiut, czekam na kolejne 'Szkiełka' z panem Maciejem", "Pan Maciej wprowadza nowy charakter programu, konwersacji, robi to z pozycji językoznawcy. To telewidzom jest potrzebne. Tylko pan Sianecki zbyt 'filozofuje' i ma za długie wypowiedzi. Gratulacje dla nowego komentatora" - pisali.