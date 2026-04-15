"Love is Blind" to format, który podbił serca widzów i pojawił się w wielu krajach na świecie. W programie uczestnicy mają okazję nawiązać ze sobą relację, ale nietypową częścią jest to, że się nie widzą. Już niedługo zobaczymy polską wersję formatu, a fani zacierają ręce. Wiemy, że 6 maja Netflix opublikuje pięć odcinków, a kolejne cztery trafią na platformę streamingową 13 maja. Wielki finał zaplanowano na 20 maja. Netflix postanowił odkryć karty i już wiemy, kim są uczestnicy show.

"Love is Blind: Polska". Poznajcie uczestniczki programu

W programie udział wzięło 30 uczestników w wieku od 25 do 37 lat. 31-letnia Iza, która na co dzień pracuje w branży IT, "marzy o inteligentnym, wrażliwym partnerze, z którym stworzy relację opartą na przyjaźni, dobrej zabawie, ale też głębokim porozumieniu dusz". 30-letnia stylistka paznokci Marta "marzy o tym, by iść do ołtarza z kimś, kto dorówna jej sercu krok w krok". 30-letnia Paulina, która pracuje w klubie golfowym w USA, chce wrócić do Polski, by znaleźć kogoś, "kto będzie gotowy budować wspólną przyszłość". 37-letnia Julita, która pracę w szkole łączy z byciem neurologopedką i byciem mamą 18-letniego syna. Szuka partnera, "który będzie obecny, zaangażowany i gotów budować z nią coś prawdziwego".

29-letnia Ewelina jest instruktorką rzęs i linergistką. Skupia się na rozwijaniu kariery i szuka kogoś, kto dorówna jej kroku, a 24-letnia Julka pomaga prowadzić startup fotowoltaiczny. Wie, że "potrzebuje partnera emocjonalnie gotowego, stabilnego i obecnego w trudnych chwilach". 28-letnia Gosia pracuje w sprzedaży i marketingu, a w wolnych chwilach gra w rugby. Uczestniczka "w miłości chce czuć się zaopiekowana i dostrzeżona w swojej kobiecej wrażliwości". 25-letnia Wiktoria dorastała w Irlandii i właśnie wróciła do Polski. Specjalistka od marketingu stroni od aplikacji randkowych i tęskni za "poznawaniem się jak kiedyś". 35-letnia Daria uwielbia aktywność fizyczną i poszukuje mężczyzny, który "uszanuje jej niezależność, a jednocześnie będzie wnosił do jej codzienności radość, wsparcie i spokój".

28-letnia Nicole to hipnoterapeutka, która wyraża miłość poprzez gotowanie. 29-letnia Malika to Kazaszka, która od ponad dekady mieszka w Polsce. Pracuje w digital marketingu i jest już gotowa, by stworzyć własny dom. 28-letnia Julia jest podolożką i pomaga osobom z niepełnosprawnością. 27-letnia Kinga dzieli życie między Warszawą a Teneryfą i spełnia się jako agentka nieruchomości. Szuka partnera "otwartego, autentycznego i na tyle stabilnego, by udźwignąć zarówno jej delikatność, jak i ognisty temperament". 30-letnia Karolina "zawsze jest gotowa na kolejną przygodę - bardzo liczy na to, że następnym przystankiem będzie miłość". Za to 30-letnia Laura pracuje w korporacji, a jej hobby to motoryzacja. Szuka mężczyzny, który "usiądzie z nią na fotelu pasażera we wszystkich przyszłych przygodach".

"Love is Blind: Polska". Kim są uczestnicy programu?

Jeśli chodzi o męskich uczestników - ich również mamy 15. Zdjęcia uczestników znajdziecie w naszej galerii. 36-letni Krzysztof żyje między Polską a Islandią - na co dzień pracuje jako cieśla. Chce zbudować stały związek i marzy o dwójce lub trójce dzieci. 27-letni Kamil pracuje w domu maklerskim i "szuka relacji opartej na wspólnych wartościach, a nie pierwszym wrażeniu". 31-letni Filip jest stewardem. Jego marzeniem jest partnerka spontaniczna, która lubi podróżować i ma poczucie humoru. 25-letni Radek studiuje psychologię i marzy o partnerce, która podziela jego pasje. Kamil "UNO" ma 33 lata i mieszka w Norwegii. Z partnerką chce "stworzyć coś trwałego, opartego na wspólnych wartościach i gotowości do założenia rodziny".

32-letni Aleksander jest szefem kuchni. Chce znaleźć odpowiedzialną i niezależną kobietę, "która nie będzie widziała w nim tylko sukcesu, auta i życia towarzyskiego". 33-letni Lubicz prowadzi concept store i wie, że komunikacja jest kluczem w związku. Szuka dojrzałej relacji. 33-letni Fabian to inżynier budowy, który na co dzień mieszka w Danii. Do programu "wchodzi z głęboką wiarą w 'na zawsze'". 30-letni Marcin to prawnik z poukładanym życiem. Do szczęścia potrzeba mu stabilnej relacji. 27-letni MP to Amerykanin polskiego pochodzenia. Ma nadzieję na znalezienie tej jedynej. Filip "Nowy" ma 31 lat, żyje w Australii, gdzie zajmuje się szukaniem złota. "Czuje, że jest gotowy do roli męża i ojca" i poszukuje komunikatywnej partnerki.

35-letni Damian pracuje jako analityk biznesowy w IT. Marzy o rodzinie - żonie i dzieciach. 31-letni Mateusz to bankowiec, który ma za sobą zerwane zaręczyny. Poszukuje pewnej siebie i niezależnej kobiety. 36-letni Jacek jest właścicielem barbershopu, a w programie "szuka artystycznej duszy i najlepszej przyjaciółki". 33-letni Robert potrafi żartować ze wszystkiego. Poszukuje partnerki z "poczuciem humoru, otwartej na podróże i gotowej na rodzinę".

