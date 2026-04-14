Anna i Zbigniew poznali się w trzeciej edycji programu "Sanatorium miłości". Ich droga do szczęścia nie była prosta. Chociaż szybko złapali wspólny język, to postanowili się rozstać. Uczestnik rozwijał relację z inną seniorką. Po programie Anna i Zbigniew ponownie zaczęli się spotykać i dziś tworzą zgraną parę. Zakochani są zaręczeni i mają wielkie plany na przyszłość. W nowym odcinku cyklu TVP "Życie po Sanatorium Miłości" Zbigniew opowiedział o tym, jak walczył o relację z Anią. - Coś musiało być we mnie w środku, że poprosiłem kolegę, żeby postarał się dla mnie o adres do Ani. Napisałem jej widokówkę - mówił. Para wspomniała także o przygotowaniach do ślubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Manowska o gwiazdach "Sanatorium miłości". Wspomniała o stresie

"Sanatorium miłości". Anna pokazała suknię ślubną. Tak wygląda. "Lubię, jak mi się błyszczy"

W cyklu TVP Anna zrelacjonowała wybór sukni ślubnej. Uczestniczka randkowego formatu wybrała się do salonu, gdzie rozglądała się za wymarzoną kreacją. - Ja królowa z nazwiska, to lubię, jak mi się błyszczy. (...) Muszę patrzeć na to, co Zbyszkowi się podoba - komentowała przed kamerami. Ostatecznie Anna postawiła na białą kreację z rozkloszowanym dołem i rozcięciem na nogę. W sukni nie zabrakło koronki oraz subtelnego błysku.

Po wyborze ślubnej stylizacji Anna podzieliła się refleksją na temat relacji ze Zbigniewem. - Jeśli chodzi o szczęście, to mnie gdzieś omijało, ja bardziej dawałam to szczęście. Teraz mogę powiedzieć, że tak, cieszę się, że go mam, że jesteśmy razem i będziemy razem - powiedziała uczestniczka. Chcecie zobaczyć suknię ślubną Anny? Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Galeria Anna KrólOtwórz galerię

"Sanatorium miłości". Anna wprost o dacie ślubu. Jest pewien problem. "Wciąż pracujemy jako animatorzy"

Chociaż Anna wybrała suknię, to data ślubu nie została jeszcze ustalona. Wszystko przez zobowiązania zawodowe, o których uczestniczka opowiedziała w rozmowie z "Faktem". "Nie ustaliliśmy jeszcze dokładnej [daty ślubu - red.], ponieważ wciąż pracujemy jako animatorzy w ośrodku wczasowym w Darłówku. Musimy to jakoś pogodzić" - powiedziała. Oglądacie "Sanatorium miłości"? Dajcie znać w sondzie na dole strony.