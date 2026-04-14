W marcu Filip Chajzer wrócił do pracy w telewizji. Przypomnijmy, że wcześniej dziennikarz po licznych aferach zrobił sobie dłuższą przerwę od występów na ekranie i rozwijał swój biznes gastronomiczny. Obecnie widzowie mogą oglądać go w roli reportera w formacie "halo tu polsat". W rozmowie z Żurnalistą Edward Miszczak ocenił współpracę z Filipem Chajzerem.

Edward Miszczak dosadnie o Filipie Chajzerze. "To jest facet..."

W nowym wywiadzie Edward Miszczak podsumował karierę zawodową Filipa Chajzera. - Filip Chajzer to jest niesamowita dla mnie postać. On ma dwukrotny dotyk Bozi. Najpierw mu dała talent, a potem mu zabrała - powiedział. Dyrektor programowy wspomniał o ogromnej tragedii dziennikarza, którego syn zginął w wypadku samochodowym w lipcu 2015 roku. - To jest facet, który myślę, nie przerobił śmierci swojego dziecka, nie odbył żadnej terapii. I myślę, że jakieś mafie medialne, które decydują o tym, czy wspieramy Agnieszkę Woźniak-Starak, czy wspieramy Dodę, się do niego dorwały. Poległ na polu, że lansuje się tak bardzo na rynku, że podał do mediów szczegóły śmierci swojego dziecka - powiedział.

Warto podkreślić, że sam Chajzer otwarcie mówił o swoim zdrowiu psychicznym i zmaganiach z depresją. Dziennikarz sięgnął po pomoc specjalistów. - [Depresja - przyp.red.] To stan, w którym to, jak się czujesz psychicznie, przenosi się na fizyczność. Każdy ruch bywa wysiłkiem. (...) W krytycznym momencie poszedłem do lekarza, a on skierował mnie do szpitala. To była najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć w tym mega trudnym dla mnie czasie - mówił w rozmowie z nami.

Edward Miszczak zatrudnił Filipa Chajzera. Wyjawił powód

W dalszej części rozmowy Edward Miszczak wyjawił, dlaczego postanowił zaangażować Filipa Chajzera do pracy w śniadaniówce Polsatu. Docenił jego warszat. - W pewnym momencie on potrzebował pomocy, dużej pomocy. Przyjąłem go do pracy tylko dlatego, że jest mistrzem w tzw. sondzie ulicznej. Nie znam innego reportera, który by świetnie robił te sondy - skwitował Edward Miszczak w podcaście Żurnalisty.

Potrebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.