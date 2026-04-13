"Sanatorium miłości" w 2021 roku stało się początkiem znajomości Anny i Zbigniewa. Jako jedyni uczestnicy stworzyli tam prawdziwą parę, a ich relacja od początku była pełna emocji i zwrotów akcji. Najpierw szybko złapali wspólny język, ale później Zbigniew skierował swoją uwagę ku innej kuracjuszce - Janinie, co wywołało napięcia i rozczarowanie u Anny. Po programie ich drogi na chwilę się rozeszły, jednak los szybko znów ich połączył.

"Sanatorium miłości". Anna i Zbigniew szykują się do ślubu. Oto kulisy przygotowań

Anna i Zbigniew są dziś zaręczeni. Para zapowiadała, że powie sobie "tak" 25 października 2025 roku, jednak ostatecznie do ceremonii wtedy nie doszło. Nie oznacza to jednak zmiany planów, ponieważ zakochani nadal chcą sformalizować swój związek.

W najnowszym odcinku cyklu TVP widzowie mogli zajrzeć za kulisy przygotowań do tego wyjątkowego dnia. Anna, w towarzystwie przyjaciółek, wybrała się do salonu sukien ślubnych, gdzie mierzyła różne kreacje. Ostatecznie postawiła na efektowną suknię z koronkowym dekoltem, subtelnymi wycięciami przy biodrach i odważnym rozcięciem eksponującym nogę. Zarówno ona, jak i jej towarzyszki, nie kryły zachwytu nad wyborem. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie w tej kreacji stanie na ślubnym kobiercu u boku Zbigniewa. Jak się jednak okazuje, dokładna data ceremonii wciąż pozostaje otwarta. - Nie ustaliliśmy jeszcze dokładnej, ponieważ wciąż pracujemy jako animatorzy w ośrodku wczasowym w Darłówku. Musimy to jakoś pogodzić - wyznała "Faktowi" uczestniczka show TVP.

"Sanatorium miłości". Anna i Zbigniew mają za sobą ciężkie chwile? Wszystko jasne

Jak podkreśla Anna w rozmowie z agencją AKPA, od pierwszych chwil między nią a Zbigniewem było wyczuwalne szczególne porozumienie, a czas razem dawał im dużo radości. Choć widzowie mogli odnieść inne wrażenie, ich relacja - jak zaznacza - nie była pełna konfliktów. Od początku opierała się raczej na sympatii i przyjaźni, a oboje zgodnie chcieli utrzymać kontakt także po zakończeniu programu, co z czasem przerodziło się w coś więcej.