"Milionerzy" powrócili na antenę Polsatu po weekendzie. W odcinku z 13 kwietnia na samym początku obejrzeliśmy kontynuację gry Macieja Dziubaka, który rozpoczął ją we wcześniejszym epizodzie. Nie posiadając już kół ratunkowych, przyszło mu odpowiedzieć na pytanie, którego elementem był obrazek. Chwilę musiał się nad nim zastanowić.

"Milionerzy". Pytanie o żaby z obrazkiem sprawiło lekkie problemy uczestnikowi

Pytanie o gwarantowane 50 tys. złotych brzmiało: "Ile mierzy żaba?". By gracz mógł wskazać poprawną odpowiedź, zaprezentowano mu obrazek, na którym było widać postać kobiety oraz żaby. Podane były do tego wymiary, na podstawie których Maciej mógł wyliczyć wzrost zwierzęcia na ilustracji. Wśród opcji miał przy tym do wyboru: A. 15 cm, B. 30 cm, C. 45 cm, D. nie da się tego policzyć.

Uczestnik show nie znał poprawnej odpowiedzi od razu. Dłuższą chwilę zaczął liczyć w głowie, żałując, że nie posiada kartki, by wszystko sobie rozrysować. Ostatecznie postawił jednak na opcję A. - 15 cm. Wtem Hubert Urbański ogłosił, że faktycznie jest to poprawna odpowiedź. Maciej zdobył gwarantowaną kwotę i przeszedł do kolejnego pytania. Dotyczyło ono gry w szachy. Niestety, nie krył, że zupełnie się na tym temacie nie zna. Postanowił więc strzelić w jedną z opcji. Prowadzący poinformował go wtedy, że była ona błędna. Ostatecznie zakończył grę ze wspominanymi 50 tys. złotych.

Przypomnijmy, że w specjalnym 81. odcinku "Milionerów" z okazji Wielkanocy w roli uczestników pojawiły się gwiazdy stacji - Aleksandra Filipek i Aleksander Sikora z "halo tu polsat" oraz duet znany z "Ninja vs Ninja" - Jerzy Mielewski i Łukasz Jurkowski. Obydwie pary zagrały w grę, która tematycznie nawiązywała do produkcji Disneya. Mimo pewnych trudności, prowadzący sportowe show ostatecznie wygrali aż 125 tys. złotych, a prezenterzy śniadaniówki 50 tys. złotych. Cała kwota została przekazana na rzecz Fundacji Polsat. Więcej o ich rozgrywce przeczytacie w artykule: "Gwiazdy w 'Milionerach' zmierzyły się ilustrowanymi pytaniami i zrobiło się zamieszanie. Winna była... szklanka".