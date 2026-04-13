Michał Kassin to choreograf, tancerz klasy S, który zdobył dużą popularność dzięki współpracy z Roksaną Węgiel, którą trenował i wspierał tanecznie w 14. edycji show Polsatu. Tancerz jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie regularnie komentuje występy uczestników "Tańca z gwiazdami" i dzieli się własnymi analizami.

Michał Kassin ocenia szósty odcinek "Tańca z gwiazdami". Kto się popisał, a kto nie?

W zestawieniu Michała Kassina po ostatnim odcinku show nie zabrakło zaskoczeń - które dotąd radziły sobie przeciętnie, tym razem wypadły znacznie lepiej, podczas gdy inni uczestnicy wzbudzili wątpliwości. Kassin zachęcił także swoich obserwatorów do dyskusji i ocenienia, kto ich zdaniem zasłużył na najwyższe miejsce, a kto został niedoceniony. Miejsce siódme należało do Piotra Kędzierskiego, który zdaniem tancerza wykazał się determinacją. Brakowało mu jednak odpowiedniego ustawienia sylwetki. Na szóstym miejscu znalazła się Paulina Gałązka, a na piątym - Iza Miko, która wraz z Albertem Kosińskim opuściła program. - Zabrakło mi tangowego ognia, jakiejś większej chemii między nimi - ocenił Kassin.

Nieco lepiej zdaniem tancerza poradził sobie Jasper, który pokazał "najlepszy występ w jego karierze". Widać, że zrobił progres na parkiecie. Trzecie miejsce trafiło do Magdy Boczarskiej. - Nogi były szybkie, rytmiczne. Troszkę zabrakło miękkości w plecach i w rękach - ocenił ekspert. Kto z kolei zasłużył na drugie miejsce? Tym razem Gamou Fall. Kassin pochwalił aktora i modela za to, że sprostał trudnym figurom.

Michał Kassin przetarł oczy ze zdumienia. To ta para pokazała się najlepiej

Numerem jeden okazał się dla Kassina Sebastian Fabijański. - Choreografia była moim zdaniem najciekawsza. Mieli najfajniejszy pomysł, który super współgrał z muzyką - skomentował. Pochwalił aktora i Julię Suryś za dobry show. - Najlepszy występ tego wieczoru - podsumował tancerz.

Co ciekawe, aktor obejrzał ranking Kassina, o czym świadczą emotki serc pod rolką. "Razem z Julią Suryś rozwalacie system co odcinek! Brawo" - dodał jeszcze tancerz.