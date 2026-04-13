"Rolnik szuka żony" nie zwalnia tempa - widzowie zdążyli już poznać kandydatów 13. edycji w wielkanocnym odcinku zerowym, a teraz czekają, kto zdobędzie najwięcej listów i przejdzie dalej. W międzyczasie sporo dzieje się także u par, które znalazły miłość w programie. Klaudia i Valentyn niedawno powitali na świecie syna, Mikołaja. Świeżo upieczeni rodzice dbają o prywatność dziecka i nie pokazują jego wizerunku w sieci. Co pewien czas dają również znać fanom, co nowego w ich związku.

"Rolnik szuka żony" i relacja Klaudii z Valentynem. Razem po programie czy tylko pozory?

Klaudia postanowiła z ciekawości zapytać Chat GPT o swój związek. Odpowiedź, którą otrzymała, kompletnie ją zaskoczyła - według "rozmówcy" ona i Valentyn nie są już razem. Uczestniczka pokazała na Instagramie screen tej rozmowy. Chat stwierdził, że "Klaudia i Valentyn nie są już razem. Byli parą po programie i przez jakiś czas wyglądało, że ich relacja się rozwija, ale ich związek rozpadł się po zakończeniu emisji. Pojawiały się informacje o różnicach charakterów i stylu życia. Obecnie każde poszło swoją drogą".

Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Klaudia szybko zdementowała te doniesienia, podchodząc do sprawy z dystansem i humorem. "Serio? Od dziś chat GPT nie jest moim kolegą, kłamie" - zareagowała Klaudia. Jak wygląda rzeczywistość? Para wzięła ślub w sierpniu ubiegłego roku i dziś wspólnie wychowuje kilkumiesięcznego syna. Ich przykład pokazuje, że informacje z internetu - zwłaszcza generowane automatycznie - warto zawsze weryfikować, zanim uzna się je za pewnik.

Ślub Klaudii i Valentyna z Rolnik szuka żony odbił się szerokim echem. Nic dziwnego - para wyglądała jak z bajki, a ich wielki dzień przyciągnął ogromną uwagę.

Szczególne wrażenie zrobiła stylizacja panny młodej. Klaudia postawiła na efektowną, niemal księżniczkową suknię z wyraźnym dekoltem i bufiastymi rękawami, która podkreśliła wyjątkowy charakter ceremonii. Valentyn z kolei wybrał elegancki, jasny garnitur w odcieniu beżu, przełamany ciemną muszką, tworząc spójną i stylową całość. Wychodząc z kościoła wśród gości, nie kryli emocji, ponieważ ich uśmiechy i radość mówiły wszystko.